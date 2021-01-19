بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى

الوكيل الاخباري - يشتهر شاي الرمان، الذي يتم تحضيره إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة أو العصائر المركزة الممزوجة بالشاي الأخضر أو أي شاي عشبي، بفوائده الصحية المتعددة.



ووفقا لما نشره موقع Boldsky، يعد مشروب الرمان من الوسائل الآمنة والفعالة لتقوية جهاز المناعة، والتي تعد أحد الوسائل المهمة لمكافحة الإصابة بالعدوى من الكثير من الفيروسات والجراثيم الضارة.



يعتبر الرمان من الثمار القديمة التي لها العديد من الأنشطة الفسيولوجية الواعدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات.







فوائد شاي الرمان

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1- تقوية المناعة

يحمل الشاي المصنوع من قشر الرمان تأثيرات مناعية. ويمكن أن يساعد وجود السكريات في القشرة على تعزيز المناعة. يستخدم شاي الرمان في علاج مرضى السرطان من خلال تقوية أجهزتهم المناعية، التي تتأثر بسبب العلاج الكيميائي. ويسهم عنصر البوليفينول في الرمان بفاعلية في حماية الجسم ضد الكثير من مسببات الأمراض.



2- مضاد للميكروبات

يحتوي شاي الرمان، بحسب ما تضمنته نتائج دراسة مشتركة شارك فيها علماء من جامعتي ستيت نيوجيرسي وتينيسي، على عوامل مضادة للميكروبات مثل حمض الإيلاجيك وعنصر التانين بخواصه الفينولية، والتي يمكن تساعد في منع مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وخاصة المكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا، علاوة على أنه فعال ضد السلالات شديدة الإمراض والمقاومة للأدوية.







3- يدعم صحة القلب

يغذي شاي الرمان جسم الإنسان بمواد البوليفينول الرئيسية مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية والبونيكالاجين ذات النشاط القومي المضاد للأكسدة. وتشير دراسة، أجراها بروفيسور مايكل أفيرام بمركز رامبام للأبحاث الطبية، إلى أن هناك خصائص للبوليفينول تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.



4- يساعد في إنقاص الوزن

بحسب نتائج دراسة، أجراها بروفيسور أودري نيرينك من جامعة لوفان البلجيكية، تساعد الكمية العالية من حمض البونيك في شاي الرمان في إنقاص الوزن بسبب تأثيرات خفض الكوليسترول. كما يؤدي إلى تقليل الدهون الضارة في الدم وبشكل عام، يساعد شاي الرمان في منع زيادة الوزن إلى حد كبير.

الرمان غني بالفوائد



5- مضاد للسرطان

تشير دراسة، أجريت بجامعة أرسطو في اليونان، إلى أن الكيرسيتين وحمض الإيلاجيك في شاي الرمان لهما خصائص مضادة للسرطان والتي يمكن أن تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. وتوضح الدراسة أن الرمان فعال ضد العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الخلايا الكلوية وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.



6- يقي من مرض الزهايمر

يتميز شاي الرمان بخصائص مضادة للجراثيم العصبية. قد تساعد مادتا يوروليثين وبونيكالاجن في شاي الرمان على إبطاء تطور الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. ثبت علميًا فاعلية مادة يوروليثين في منع التهاب الخلايا العصبية بينما تقلل بونيكالاجن من ضعف الذاكرة الناجم عن الالتهاب.



7- يمنع هشاشة العظام

أظهرت دراسة، أجراها باحثون بالمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية Inserm، أن الأنشطة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لشاي الرمان يمكن أن تكون مفيدة لهشاشة العظام. كما يساعد في منع فقدان العظام وتقليل الأضرار التي لحقت بالعظام بسبب الجذور الحرة.



طرق التحضير



يمكن تحضير شاي الرمان بعدة طرق، من بينها شاي الرمان مع بعض بذور الذي يقدم ساخنًا أو شاي رمان بالزنجبيل والليمون أو شاي الرمان المثلج:



طريقة شاي رمان بالبذور



• فرط بذور ثمرتي رمان

• سحق البذور في الخلاط لإخراج العصير. خلط المزيج جيدًا مع إضافة بعض البذور السليمة.

• تخزين الخليط في وعاء لمدة شهر واحد.

• لتحضير الشاي، يتم سكب حوالي 4-5 ملاعق كبيرة من العصير في الكوب مع ملعقة من البذور.

• إضافة الماء الساخن.

• ثم يتم التحلية بالعسل حسب الاحتياج.



بالزنجبيل والليمون



• فرط بذور حبة رمان واحدة

• غسل قشر برتقال أو ليمون ثم يتم الغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين.

• ثم تضاف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور و4-5 أوراق نعناع.

• يوضع المزيج بعد التقليب جيدًا في برطمان مع تغطيته بإحكام.

• يترك المزيج للنقع لمدة 15-20 دقيقة.

• يتم تصفية المزيج من القشور.

• بعد صب الشاي في كوب يمكن تحليته بالعسل.



شاي رمان مثلج



• يتم عصر بذور الرمان للحصول على مقدار كوب

• تضاف ملعقة كبيرة عصير ليمون وعدد 4 إلى 5 أوراق نعناع.

• يضرب المزيج في الخلاط جيدًا.

• يمكن التحلية بالعسل.

• ثم توضع 4 إلى 5 مكعبات ثلج قبل صب المشروب في الأكواب.

المصدر : العربية



