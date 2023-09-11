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الإثنين، 11-09-2023 09:51 ص

بعد التحذير من إعصار دانيال- دليلك لمواجهة الطقس العاصف

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الوكيل الإخباري - أعربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن قلقها من إعصار دانيال، الذي ضرب السواحل الليبية قبل ساعات، لأنه تسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية بها.

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وكشفت الأرصاد أنها تتوقع أن يصل إعصار دانيال غرب مصر، اليوم الاثنين، على هيئة منخفض جوي، مشيرةً إلى احتمالية أن يشهد طقس البلاد سقوطا للأمطار ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة.


كيفية التعامل مع الطقس العاصف : 


فئات ممنوعة من الخروج في الطقس العاصف
من الأفضل للجميع البقاء بالمنزل في الطقس العاصف، ولكن هناك أشخاصا ممنوعون تماما من الخروج، لأن التقلبات المناخية التي تحدث عند هبوب العواصف الترابية تشكل خطرا كبيرا على صحتهم، وهم:
- الرضع والأطفال.
- كبار السن.
- مرضى الربو.
- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.
- مرضى الانسداد الرئوي المزمن.
- مرضى التهاب الشعب الهوائية.
- مرضى القلب.
- مرضى السكري.


أضرار الطقس العاصف
عند التعرض للعواصف الترابية، قد يصاب الإنسان بـ:
- التهاب العين.
- ضيق التنفس.
- العدوى.
- تهيج الجلد.
- عدم انتظام ضربات القلب.


نصائح للتعامل مع الطقس العاصف
البقاء في المنزل ليس الإجراء الوحيد الذي يجب الالتزام به لتجنب أضرار الطقس العاصف، بل يجب أيضًا اتباع الإرشادات التالية:
- إغلاق نوافذ المنزل.
- شرب ما يكفي من الماء، للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين تدفق الدم المحمل بالاكسجين إلى الرئتين.
- ينبغي على الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية تناول الأدوية في ضوء الجرعات المحددة من قبل الطبيب، للتغلب على الأعراض.
- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكة، لتقوية مناعة الجسم.
- إذا كنت مضطرا للخروج من المنزل، لا بد من ارتداء كمامة تغطي الفم والأنف، لمنع الأتربة من الوصول للشعب الهوائية.
- تنظيف الأنف جيدا بعد العودة من الخارج، للتخلص من الأتربة العالقة بالجيوب الأنفية.
- إجراء جلسات البخار عند مواجهة مشكلة في التنفس، عن طريق الاستحمام بالماء الساخن أو إضافة المياه الساخنة مع الأعشاب في إناء واستنشاق الأبخرة المتصاعدة منه.

 

الكونسلتو 

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