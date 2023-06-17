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السبت، 17-06-2023 01:46 م

بعد السباحة في البحر.. 5 أطعمة من الضرر تناولها

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الوكيل الإخباري- عادةً ما نشعر بالجوع بعد الخروج من البحر، لأن المجهود البدني الذي نبذله أثناء السباحة يستنفذ جزءًا كبيرًا من طاقة الجسم، لذلك نقبل على تناول الطعام.

وهناك أطعمة من الأفضل عدم تناولها بعد السباحة، لأنها تضر بصحة الجسم، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Times of india".

أطعمة ممنوعة بعد السباحة

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1- البطاطس المقلية
لا شك أن البطاطس المقلية تتميز بمذاقها اللذيذ، لكنها تؤدي إلى زيادة الوزن والإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها 340 سعرة حراري و17 جرامًا من الدهون.

2- بيتزا الجبن
تحتوي شريحة واحدة من بيتزا الجبن على 20 جرامًا من الدهون و350 سعرة حراري، لذلك يُنصح بعدم تناولها بعد السباحة، لتجنب زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

3- جلد الدجاج
يعتاد بعض الأشخاص على تناول جلد الدجاج، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يسببها لصحتهم، لاحتوائه على 2.26 جرام من الدهون المشبعة لكل أونصة.

4- اللحوم الدسمة
لا مانع من تناول اللحوم الحمراء بعد السباحة، ولكن يراعى الابتعاد عن الأنواع شديدة الدسامة، مثل اللحم الضأن، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وينطبق الأمر ذاته على اللحوم المصنعة، حيث تحتوي على الدهون المشبعة، كما يضاف إليها الكثير من الأملاح، للحفاظ عليها من التلف، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم والإضرار بصحة الكلى عند تناولها.

5- الآيس كريم
عند تناول نصف كوب من الآيس كريم، يحصل الجسم على 12 جرامًا من الدهون المشبعة و300 سعرة حراري، بالإضافة إلى الكثير من السكريات.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

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