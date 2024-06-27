تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس .. هام لهؤلاء المرضى !

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الوكيل الإخباري- حذرت الدكتورة أندريا بينيكه من خطورة حرارة الصيف الشديدة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، بصفة خاصة.

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وأوضحت الطبيبة أن الحرارة الشديدة تتسبب في تراجع المستوى الإدراكي لدى المصابين بأمراض نفسية، مما يزيد من احتمالية السلوك المندفع والمحفوف بالمخاطر والعدواني، وقد يصل الأمر في أسوأ الأحوال إلى حد التفكير في إيذاء النفس، مثل الإقدام على الانتحار.


وأشارت رئيسة الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين الألمان إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الذين يعانون من الفُصام وأمراض الإدمان والخرف والاكتئاب. كما أن بعض الأدوية النفسية تُعد عاملًا مثل مضادات الذهان ومضادات الاكتئاب ومضادات الكولين.


ويمكن أن تؤثر بعض الأدوية سلبًا على قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارة صحية، في حين يمكن للحرارة الشديدة أن تغير تأثير الأدوية، على سبيل المثال عن طريق تقليل مفعولها أو زيادة آثارها الجانبية.


البقاء في الظل

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية البقاء في الظل وتجنب المجهود البدني قدر الإمكان، مع شرب السوائل على نحو كاف. كما ينبغي عليهم استشارة طبيبهم المعالج بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة لتعديل جرعة الدواء خلال الأيام الحارة.

 

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