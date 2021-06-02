الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

بيان صادر عن وزارة المالية

تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

تأجيل محاكمة الأسيرين الأردنيين إلى العاشر من الشهر الحالي

الملك يزور معان اليوم الأربعاء

تحويل عوض الله والشريف حسين آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

الأربعاء، 02-06-2021 11:24 ص

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

60b6075f4236040214522f97


الوكيل الإخباري - حذر طبيب مصري كبير في جامعة عين شمس من سلوكيات خطيرة قد يرتكبها المواطن تؤدي إلى إصابته بالفطر الأسود، حيث تقوم هذه السلوكيات بإضعاف مناعته.

اضافة اعلان
 

وأوضح رئيس أقسام أمراض الباطنة المناعة في جامعة عين شمس أشرف عقبة،  أن يجب على المتعافين من كورونا عدم المبالغة في تعاطي الأدوية التي لها آثار جانبية ليست جيدة، مثل الكورتيزون، والمضادات الحيوية، وهي من الأشياء التي تسبب الإصابة بالفطر الأسود.


وقال عقبة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، إن تغيير بروتوكول علاج فيروس كورونا ليكون هناك تنظيم لاستخدام مثبطات المناعة والكورتيزون، لكي تستخدم في الوقت المناسب، لأن بعض الناس يكون لديهم مجازفة، خاصة من يصفون بروتوكول كورونا خارج وزارة الصحة، ولذلك يجب أن يكون هناك تعميم في استخدام هذه الأدوية.


وتابع رئيس أقسام أمراض الباطنة المناعة في جامعة عين شمس، أن هناك دراسة لكل الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، وأيضا التحورات التي حدثت، مشيرا إلى أن هناك أعراض مهمة يُعتمد عليها في تشخيص مرض كورونا، مثل الشم والتذوق، ودرجة الحرارة، ولكن ارتفاع درجة الحرارة لم يعد عرضا أساسيا في الفترة الأخيرة، وبعض الحالات تكون حرارتهم عادية، أو خفيفة، وهناك حالات تكون مصابة باحتقان في العين.


ولفت إلى أن المرض تأثيره على الجسد يكون عاما، مثل حالة الإعياء العامة وآلام في العضلات أكثر بكثير من الإصابة بالإنفلونزا.


وأوضح أن من أصيبوا بفيروس كورونا يمكنهم تلقي اللقاح بعد التعافي بحوالي شهر أو ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك دراسات مستمرة على الفيروس، وهناك توصيات جديدة بأن بعض الحالات تحتاج إلى جرعة ثالثة من اللقاح.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
stocksnap_2q6ecit9mq

كيف يبدو النمش الخطير؟

1-20yrs-patient-safety_main.jpg__992x558_q85_crop_subsampling-2_upscale

تداعياته خطيرة... كيف تعرف أنك مصاب بـ' القاتل الصامت'

فوائد_البطيخ_الأحمر

أسباب تدفعك لتناول البطيخ يومياً.. تعرف إليها

132997

أسهل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

SUMAK

تأثير صادم لـ السماق على صحة الجسم

ىا

لماذا يبقى البعض مستيقظ حتى عندما يكون متعب ومرهق؟

أخبار متعلقة
5367343

موجود في أغلب المنازل.. حقيقة نقل عفن البصل عدوى الفطر الأسود!

5202127103958746977092

حقيقة علمية.. الفطر الأسود وعلاقته بكورونا وطرق العدوى

7587741-952129236

دكتور يحذر من الفطر الأسود : قد يؤدى إلى استئصال الفك والعينين (فيديو)

12

هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

IMAGE_1621512255

طبيب يكشف أسماء الأدوية المعالجة لـ'الفطر الأسود'