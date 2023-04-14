تحذير من مشروب شهير في رمضان

الوكيل الاخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مشروب شهير في شهر رمضان المبارك، يعتاد الكثيرون على كسر الصيام به قبل تناول وجبة الإفطار.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشروب الذي يقصده هو "العرقسوس"، مؤكدًا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، خاصةً في بعض الحالات المرضية.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن العرقسوس تكمن خطورته في ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث بعد تناوله، وهذا ما يجعله من مشروبات رمضان الممنوعة لمرضى الضغط المرتفع.



وأوضح أن تناول العرقسوس في ظل المعاناة من ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر الدخول في غرفة العناية المركزة، بسبب الإصابة بهبوط عضلة القلب.



وأشار موافي أيضًا إلى خطورة تناول مريض الضغط المرتفع المخلل، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يكتسبه من الملح المضاف إليه بكميات كبيرة.

