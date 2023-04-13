ما هو أفضل وقت لقياس الضغط في رمضان ؟

الوكيل الإخباري - يلعب شهر رمضان دورًا هامًا في ضبط ضغط الدم لدى مرضى الضغط المزمن، ولكن يحتاج مريض الضغط إلى قياس ضغط الدم مرتين يوميًا، مرة أثناء ساعات الصيام في الصباح، ومرة بعد تناول الإفطار.

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وفي دراسة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، قام مؤلف الدراسة وفريقه البحثي بتقييم 85 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 29 و 61 عامًا، قاموا بقياس ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) والانبساطي (الرقم السفلي) قبل رمضان ومرة أخرى بعد ذلك مباشرة، كما طلبوا من المشاركين الاحتفاظ بمذكرات طعام لمدة ثلاثة أيام قبل وأثناء شهر رمضان.

بعد ضبط متغيرات مثل عمرك وجنسك اكتشف الباحثون انخفاضًا متوسطًا قدرة 7.29 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي و 3.42 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي في الأيام التالية لشهر رمضان، وكانت النتائج جيدة بالنسبة للأشخاص الأصحاء وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، حيث لوحظ انخفاض ضغط الدم المرتفع في رمضان.



ويتكهن الباحثون أن انخفاض ضغط الدم مع الصيام يحدث نتيجة لتغيير في التمثيل الغذائي بعد 8 إلى 12 ساعة من الصيام عندما يبدأ الجسم في حرق الكيتونات بدلاً من الجليكوجين.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يحسّن عوامل الخطر القلبية الوعائية، بالإضافة إلى حساسية الأنسولين.

ويُعدُّ الصيام المؤقت وسيلة آمنة وفعّالة لخفض ضغط الدم بشكل مؤقت، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الصيام المنتظم وسيلة فعّالة لخفض ضغط الدم المرتفع على المدى الطويل.



نصائح لمرضى الضغط في رمضان



-اشرب الكثير من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة في الإفطار لتجنّب العطش والجفاف والمضاعفات الأخرى المرتبطة به مثل ارتفاع ضغط الدم.



-اجعل الفاكهة والخضروات جزءًا أساسيًا من وجباتكِ في رمضان، لأنها مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.



-تجنّب الأطعمة والسوائل عالية الدهون.



-تجنّب المنشطات مثل القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين لتقليل ضغط الدم.



– لا تقرب الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واستبدليها بالسلطة الخضراء الطازجة.



-تناول السمك المشوي مرتين على الأقل في الأسبوع لأنه يحتوي على دهون صحية تسمى أوميغا 3 التي تساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



-تناول اللحوم الحمراء والدواجن باعتدال. -تناولي منتجات الألبان قليلة الدسم، لأنَّ الكالسيوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة العظام.



-تجنّب اللحوم والأجبان المصنّعة مثل النقانق والمرتديلا لأنها تحتوي على تركيزات عالية من الصوديوم.



-تنبّه للعلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم مثل الدوخة والصداع، وإذا واجهت أيًا من هذه الأعراض فيجب عليك طلب الخدمات الطبية الطارئة على الفور أو استشارة طبيبك على الفور.



-احرص على قياس ضغط الدم بانتظام. -استمري في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان لأنها تساعد في تنظيم ضغط الدم، وقد أظهرت الدراسات أن النشاط البدني الذي يقوم به المسلمون أثناء صلاة التراويح يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

