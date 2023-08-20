كيف تعرف بالنوبة القلبية قبل فترة من حدوثها؟

الوكيل الإخباري - تعتبر النوبة القلبية واحداً من مسببات الوفاة المهمة والشائعة، وليس هناك شك أن أفضل طريقة لمنع حدوث النوبة القلبية هو تتبع ومراقبة بداية حدوث الأعراض، والتي تبدأ في الظهور غالباً قبل شهر من حدوثها، فما هي الأعراض المنذرة؟

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كثير من الأشخاص المعرضين للنوبة القلبية لا يدركون الضغط الذي تتعرض له أجسامهم، وقد لا تكون لديهم معرفة بالأعراض التي قد تطرأ عليهم وتمثل خطرا على قلوبهم.

كيف تحدث النوبة القلبية؟

النوبة القلبية هي حالة مرضية خطيرة، إذ إن الإمدادات بالدم التي تصل إلى القلب تتوقف فجأة، وغالبا ما يكون ذلك بسبب وجود جلطة دموية في الأوعية، وعندما تكون الجلطة في الشرايين التاجية فإن هذا يؤدي لانسداد تلك الشرايين، وفقدان شديد في إمدادات الدم الواصلة إلى القلب؛ ما يؤدي إلى حدوث النوبة القلبية وظهور أعراضها.



خلال النوبة القلبية يحدث موت لبعض خلايا القلب التي لم يصلها دم بسبب نقص إمدادات الدم للقلب؛ وهذه الخلايا الميتة هي التي تسبب الألم الشديد.

والقلب مسؤول عن جميع الوظائف التي تبقينا على قيد الحياة، لذلك فإن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل دائم مهمة جدا، والتعرف المبكر على العلامات التحذيرية للنوبة القلبية تساعدك في الحفاظ على حياتك، وتساعد على علاجها في وقت مبكر ونتائج أفضل.



بعض الأعراض الشائعة لـالنوبة القلبية التي يجب ملاحظتها:



1- التعرق والدوخة

عندما يعاني جسمك من نقص التروية الدموية فإن الدماغ لا يحصل على كمية الدم الكافية التي يحتاجها لأداء وظائفه بالشكل الملائم، مما ينتج عنه إفراز هرمونات معينة تسمى هرمونات الطوارئ، وهذا يؤدي إلى حدوث الدوخة والتعرق، وهي إحدى العلامات التي تعرض جسمك للخطر الشديد والتي تحتاج تدخلا طبيا بشكل سريع.



2- شعور بالضغط على الصدر

يعد هذا العرض أحد أكثر الأعراض الشائعة التي تميز النوبة القلبية، وبعض الأشخاص قد يصفون الشعور بالضغط أو الحرقة في الصدر، أو الشعور بوجود شيء ثقيل على الصدر ويكون ذلك ناتجا عن وجود انسداد جزئي للشرايين.

وقد يتجاهل بعض الأشخاص هذا الشعور على اعتبار أنه شعور طبيعي أو غير خطير، ولكن هذا غير صحيح، حيث يتوجب عليك طلب المساعدة الطبية في الحال عند الشعور بضغط شديد في منطقة أعلى الصدر.



3- ضعف عام

يصبح الشخص وبشكل متزايد كثير التعرق ويشعر بالتعب والإجهاد، والشعور بالغثيان وآلام الفك، وهذا إحدى العلامات الفارقة لحدوث النوبة القلبية أيضا، وهذا بسبب الضيق المستمر للشرايين، والذي يمنع وصول الدم بشكل كافٍ وملائم لجميع أنحاء الجسم.



4- الشعور بالإرهاق والإجهاد

إذا كنت تشعر بالإرهاق طوال الوقت، فإن هذا قد يكون ناتجاً عن نقص وصول الدم للقلب، وهذا يحدث عند وجود خثرة في أحد الشرايين القلبية التي تنقل الدم من وإلى القلب.



5- صعوبة في التنفس

بسبب نقص جريان الدم تبدأ الرئتان في المعاناة أيضاً، عندما لا تصل كمية كافية من الدم إلى الرئتين لن تكون قادراً على التنفس بشكل صحيح، والحصول على الكمية الكافية من الهواء والتي تسبب صعوبة في التنفس وضيقاً.

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس عليك مراجعة الطبيب والاطمئنان لأنه يعتبر عرضاً خطيراً وسيئاً.



الأشخاص الأكثر عرضة للنوبات القلبية

1. المدخنون الشرهون.

2. الأشخاص الذين يعيشون حياة يومية مليئة بالتوتر والتعب والإجهاد الشديد والضغوطات.

3. الأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة.



إذا كنت تعاني أو لاحظت أيا من الأعراض السابقة للنوبة القلبية عليك بالتوجه مباشرة إلى الطبيب، الطريقة الأمثل لعلاج النوبة القلبية هي التعرف على أعراضها التحذيرية قبل حدوثها، ويجب الاطمئنان على صحة القلب والأوعية بشكل دوري ومستمر؛ لأن صحة القلب تضمن لك نمط حياة صحياً وجيداً، كما أن صحة القلب علامة فارقة بين الحياة والموت.

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