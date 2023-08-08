كليتك في خطر .. تحذير من إهمال علاج هذا المرض

الوكيل الاخباري - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك مرضًا قد يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى، إذا تُرِك بدون علاج.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الذي يقصده هو "النقرس"، مشيرًا إلى أنه ينتج عن ارتفاع حمض اليوريك بالدم وتراكمه حول مفصل إصبع القدم الكبير.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع حمض اليوريك في الدم يزيد الضغط على الكليتين، مما يؤدي إلى حدوث قصور في وظائفهما الحيوية.



وكشف أن قصور وظائف الكلى الناتج عن النقرس قد يتطور إلى الإصابة بالفشل الكلوي، إذا لم يسرع المريض في خفض حمض اليوريك بالدم، عن طريق العلاج الدوائي والتغذية السليمة.



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