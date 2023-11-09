تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟- إليك السبب

الوكيل الإخباري - يشعر البعض بالخمول والوهن طوال اليوم ويعتقد أن السبب في ذلك قلة عدد ساعات النوم، ورغم اللجوء للنوم فترة كافية، إلا أن الشخص قد يشعر بالخمول بعد تناول الطعام، فما السبب في ذلك؟

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لماذا نشعر بالخمول بعد تناول الطعام؟

الشعور بالتعب أو صعوبة التركيز بعد تناول الطعام أمر شائع نسبيًا، فقد يحدث الشعور التعب بشكل خاص، اعتمادًا على ما يأكله والكمية وتوقيت تناولها، لذلك فإن الوجبات التي تحتوي على كل من الكربوهيدرات والبروتين يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالتعب أكثر من الأطعمة الأخرى.



كما يعتقد بعض الباحثين أن الشخص يشعر بالتعب بعد تناول الطعام لأن جسمه ينتج المزيد من السيروتونين، وهومادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم دورات المزاج والنوم.



ولهذه الأسباب فإن تناول وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات قد يجعل الإنسان يشعر بالنعاس.



قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون وجبات غداء أكبر من الشعور بالنعاس بعد الظهر أكثر من أولئك الذين يتناولون كميات أقل في منتصف النهار، فقد يؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتبع ذلك انخفاض في الطاقة.



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