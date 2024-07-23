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الثلاثاء، 23-07-2024 10:40 ص

تعاني من حساسية الجلد؟ .. أعشاب لعلاجها

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من حساسية الجلد، مما يثير الشعور بالقلق والانزعاج، وغالبًا ما يحتاج علاجها فترة زمنية طويلة، ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي قد تساعد على التخلص منها.

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أعشاب لعلاج حساسية الجلد:

1- الزنجبيل

عادة ما يتم تناول الزنجبيل للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة، مثل الألم، الغثيان، القيء، كما يمكن استخدام زيت الزنجبيل موضعيًا على الحساسية للحد من الحكة والألم، ولكن يجب التأكد أولًا من عدم وجود رد فعل تحسسي من الزنجبيل.


2- الصبار

يتم استخدام الصبار كعامل مساعد للحفاظ على صحة الشعر والبشرة، فهو مضاد قوي للميكروبات والفيروسات، وبالتالي يستخدم موضعيًا على الجلد، مما يساعد على تقليل الأعراض المزعجة التي يعاني منها مريض الحساسية.


3- النيلة الزرقاء

عشب أزرق اللون، يتميز بقدرته الكبيرة في علاج الأمراض الجلدية بشكل عام، حيث يمكن خلطه مع العسل أو الماء أو ماء الورد، ثم وضعه على الحساسية أو الالتهاب بشكل منتظم للحصول على النتيجة المطلوبة.


4- البابونج

أحد الأعشاب الشائعة في علاج الحساسية، حيث يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الحكة، ويتم وضع شاي البابونج على قطعة قطنية ثم وضعها على المنطقة المصابة بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.


5- عشبة النيم

إحدى الأعشاب الهندية التي تساعد في علاج الطفح الجلدي والحساسية، نظرًا لخصائصها المضادة للالتهابات المتعددة ومضادات الأكسدة، حيث يتم استخدام شاي النيم عن طريق وضعه على قطعة قطنية ثم وضعها على الحساسية، وتكرار هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.


الكونسلتو



 




 

 


 

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