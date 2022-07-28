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الخميس، 28-07-2022 11:04 ص

تعاني من مشاكل الهضم؟ ابتعد عن هذه الأغذية

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الوكيل الإخباري - أوصى المركز الاتحادي للتغذية الأشخاص، الذين يعانون باستمرار من مشاكل الهضم، بالابتعاد عن أغذية FODMAP، وهي اختصار لـ Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols، أي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.


وأوضح المركز الألماني أن أغذية FODMAP هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون بدون هضمها جيداً، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، بالإضافة إلى التعب والخمول.


وتتمثل الأغذية الغنية بـ FODMAP في:
- الكربوهيدرات قليلة السكر، وتشمل الفركتانز والغلاكتوز قليل السكر (القمح والشعير والبصل والثوم والكرفس والفاصولياء واللوبياء والشمندر الأحمر والخرشوف)
- السكريات الثنائية، وتشمل اللاكتوز (سكر الحليب)
- السكريات الأحادية، وتشمل: الفركتوز (سكر الفاكهة)
- البوليولات، وتشمل: السوربيتول والزيليتول والمانيتول


كما أن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من FODMAP، وتشمل على سبيل المثال الشوكولاتة والكاتشب والمربى والبيستو ومكعبات المرق.

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