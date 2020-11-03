تعرف على ابرز الفوائد الصحية لـ المشروم

الوكيل الإخباري _ يعد المشروم أو ما يعرف بعش الغراب نوع من أنواع الفطريات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات من الكالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم ، تعرف على أهم فوائد المشروم:
– يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي.
– يعمل على ضبط ضغط الدم.
– يساهم في تقوية العظام.
– يعمل على تعزيز المناعة.
– يحافظ على صحة الأسنان واللثة.
– يقي من السرطان.
– يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
– يحمي من الإصابة بمرض السكري.
– يقي من الإصابة بفقر الدم.
المصدر : الامارات نيوز
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