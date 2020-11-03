تعرف على ابرز الفوائد الصحية لـ المشروم

الوكيل الإخباري _ يعد المشروم أو ما يعرف بعش الغراب نوع من أنواع الفطريات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات من الكالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم ، تعرف على أهم فوائد المشروم:

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– يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي.



– يعمل على ضبط ضغط الدم.



– يساهم في تقوية العظام.



– يعمل على تعزيز المناعة.



– يحافظ على صحة الأسنان واللثة.



– يقي من السرطان.



– يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.



– يحمي من الإصابة بمرض السكري.



– يقي من الإصابة بفقر الدم.

المصدر : الامارات نيوز

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