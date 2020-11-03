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الثلاثاء، 03-11-2020 11:51 ص

تعرف على ابرز الفوائد الصحية لـ المشروم

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الوكيل الإخباري _ يعد المشروم أو ما يعرف بعش الغراب نوع من أنواع الفطريات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات من الكالسيوم  وبوتاسيوم وصوديوم ، تعرف على أهم فوائد المشروم:

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– يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي.


– يعمل على ضبط ضغط الدم.


– يساهم في تقوية العظام.

– يعمل على تعزيز المناعة.


– يحافظ على صحة الأسنان واللثة.


– يقي من السرطان.


– يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.


– يحمي من الإصابة بمرض السكري.


– يقي من الإصابة بفقر الدم.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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