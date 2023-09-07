لن تتوقعها.. 11 فائدة لتناول الشاي يومياً

الوكيل الاخباري - يبدأ الكثيرون يومهم بتناول كوب من الشاي، فيما يعد روتينا صباحيا شائعا في جميع أنحاء العالم. إنه ليس مجرد مشروب، فالبعض يحبونه بسبب الكافيين اللطيف، بينما يستمتع آخرون بالنكهة اللذيذة التي تضفي الهدوء والجمال على الصباح، بحسب ما نشره موقع Health Shots.



تقول ديبيكا غاياسوال، استشارية التغذية في مستشفيات الأمومة في بنغالورو بالهند، إن الفوائد الصحية لشرب الشاي تشمل ما يلي:



1. مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مضادات أكسدة، مثل الكاتيكين والفلافونويد، التي تلعب دورا حيويا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ودعم الصحة العامة عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.



2. تحسين الهضم

تشتهر أنواع شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج بفوائدها الهضمية، حيث يمكن أن تخفف من أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغثيان.



3. تعزيز الاسترخاء

يعزز الحمض الأميني ل-ثيانين، الذي يتوافر في الشاي، الاسترخاء واليقظة الذهنية دون التسبب في النعاس، ما يجعله مشروبًا مهدئًا.



4. صحة القلب

يحتوي الشاي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ترتبط بفوائد صحية محتملة للقلب والأوعية الدموية، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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5. إنقاص الوزن

تساعد بعض المركبات الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين والكافيين، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في جهود إنقاص الوزن.



6. تعزيز اليقظة العقلية

يحتوي الشاي على مادة الكافيين بكميات صغيرة يمكن أن تعزز اليقظة وتُحسن التركيز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نشاطهم الذهني طوال اليوم.



7. تقليل التوتر

تساعد عملية تخمير الشاي واحتسائه في الحصول على تأثير مهدئ يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق.



8. تحسين صحة الفم

يحتوي الشاي على الفلورايد والعفص، وهما مفيدان لصحة الفم، بشرط عدم الإفراط في السكر أو المواد المضافة.



9. ترطيب الجسم

يساهم الشاي في تناول السوائل يوميًا، ويدعم الترطيب مع تقديم بديل لذيذ للمشروبات غير المفيدة صحيًا.

10. مفيد للمناعة

إن الشاي، وخاصة شاي الأعشاب، يمكن أن يوفر فوائد تعزيز المناعة عن طريق تقوية دفاعات الجسم.



11. تحسين صحة الجلد

يمكن للمحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الشاي أن يعزز صحة البشرة. تساعد المركبات الموجودة في الشاي على حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.



