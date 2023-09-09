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السبت، 09-09-2023 10:00 م

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بعد الأكل؟

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الوكيل الاخباري- يرغب بعض الأشخاص في تناول مشروبات دافئة بعد تناول الطعام لزيادة اليقظة، خاصًة المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي، نظرًا لأن الدم يتدفق إلى المعدة لهضم الطعام، ما يتسبب في الشعور بالخمول والنعاس.

أضرار شرب الشاي بعد الأكل

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-عسر الهضم
تعد أوراق الشاي حمضية وتؤثر على عملية الهضم، إذا كنت تستهلك البروتين في الوجبة، فإن الحمض الموجود في الشاي سيؤدي إلى تصلب محتوى البروتين، ما يجعل من الصعب هضمه، قد يؤدي هذا إلى الشعور بالانزعاج في البطن وعدم الراحة، تتضمن الأعراض أيضًا انتفاخات وغازات البطن.

-الأنيميا
قد يتعارض شرب الشاي مباشرًة بعد الأكل مع امتصاص الجسم للحديد، ما يتسبب في الإصابة مع المدى الطويل بأنيميا فقر الدم، لذا يوصي خبراء التغذية تجنب تناول الشاي قبل الأكل وبعده بساعة، للحصول على ما يكفي من معدن الحديد عبر الأطعمة.

آثار جانبية أخرى للشاي
يتسبب شرب الشاي يوميًا في زيادة خطر ظهور الأعراض التالية:

-القلق وصعوبة النوم.

-تنفس أسرع.

-صداع.

-زيادة التبول.

-اضطراب نبضات القلب.

-قيء وغثيان.

-العصبية والأرق.

-طنين في الأذنين.

-الارتعاش.

-ارتفاع ضغط الدم.

-فقر دم.

مضاعفات شرب الشاي يوميًا
قد يكون شرب أكثر من 4 أكواب من الشاي الأسود يوميًا أمرًا غير آمن، شرب كميات كبيرة قد يسبب آثار جانبية بسبب محتوى الكافيين، يمكن أن تتراوح هذه الآثار الجانبية من خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب.

الكونسلتو

 




 

 


 

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