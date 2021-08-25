الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ولي العهد: الطالبة مايا الجدعان مثال يحتذى به

الملك: نجري إصلاحات بعيداً عن الضغوطات

الهناندة : توفير 20 % من الخدمات التي يستفيد منها 80% من المجتمع

السعودية: منح نحو 100 مواطن وسام الملك عبدالعزيز

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

حوارية في معان عن مشاركة المرأة في الحياة العامة

الوطني لحقوق الإنسان يزور مركز إصلاح وتأهيل سواقة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

وزير الاعلام يكشف عن قرار حكومي خلال الأيام المقبلة

الأربعاء، 25-08-2021 04:32 م

تعرف على فوائد المشي بأقدام حافية

tbl_articles_article_19467_3818f12bd67-2a18-49c2-913e-497490a87435


الوكيل الإخباري - معلوم لدى الجميع بأنّ المشي يعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان، لكن يبدو أنّ السير بأقدام حافية له فائدة أكثر من الطريقة المعتادة، حيث أوضح الطبيب فلاديمير خوروشيف بأنه توجد فائدة صحية كبيرة من سير الإنسان حافيًّا بدون أي حذاء؛ لأنه توجد على باطن القدمين كمية كبيرة من النقاط الفعالة بيولوجيا.

وبين خوروشيف بأنّ المشي حافيًّا يحفز وينشط جميع أعضاء وأنظمة الجسم عن طريق تدليك النقاط العصبية المرتبطة بها والموجودة على بطن القدم: والحديث هنا عن الكبد والبنكرياس والدماغ.

اضافة اعلان


وأشار إلى أنه عندما يمشي الإنسان حافي القدمين تتأثر وتنشط جميع أعضاء جسمه بالكامل، بفضل تدليك النقاط الفعالة حيويًّا.

 

ومن المهم بشكل خاص اختيار مكان المشي المناسب. وأفضل خيار هو المشي على الحصى المستديرة، وكذلك العشب والرمل وذكر "خوروشيف" أنه عند المشي على الحصى يتم تدليك بطن القدم وكذلك يتم تدريب المفاصل.

 

ونصح الطبيب بعدم المشي حافي القدمين لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم؛ لأنّ معظم الناس لديهم أقدام مسطحة، وتابع أنه لا ينصح بالمشي بدون حذاء على الأسطح الصلبة والمخدشة لأنه لا يؤدي إلا إلى الأذى. وكذلك لا يجوز المشي حافي القدمين على الأسفلت أو الخرسانة.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210814132706870

للأمهات..تغيير وضعية نوم الرضيع يحمي رأسه من التشوهات

2021_8_24_18_5_27_122

تعرف على الأطعمة التي تقلل الإصابة بحصوات المرارة

تجارب-رجيم-الصيام-المتقطع-3

فوائد الصوم المتقطع لخسارة الوزن ومعالجة المشاكل الصحية

كيف-اعرف-ان-عندي-هواء-في-الراس؟-825x510

اعراض هواء الراس وعلاجه

tbl_articles_article_21373_271bc30d7d1-f4cf-4234-9356-b2c6fd761456

الفوائد الصحية لزيت السمك

640-173754159-french-fries-in-the-oven

تقتل كل شيء.. الكشف عن خطورة تناول البطاطس المقلية والوجبات السريعة البائتة !

أخبار متعلقة
2018416192536814Q0

هل مشايات الأطفال تؤخر المشي؟