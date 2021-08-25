تعرف على فوائد المشي بأقدام حافية

الوكيل الإخباري - معلوم لدى الجميع بأنّ المشي يعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان، لكن يبدو أنّ السير بأقدام حافية له فائدة أكثر من الطريقة المعتادة، حيث أوضح الطبيب فلاديمير خوروشيف بأنه توجد فائدة صحية كبيرة من سير الإنسان حافيًّا بدون أي حذاء؛ لأنه توجد على باطن القدمين كمية كبيرة من النقاط الفعالة بيولوجيا.



وبين خوروشيف بأنّ المشي حافيًّا يحفز وينشط جميع أعضاء وأنظمة الجسم عن طريق تدليك النقاط العصبية المرتبطة بها والموجودة على بطن القدم: والحديث هنا عن الكبد والبنكرياس والدماغ.

اضافة اعلان



وأشار إلى أنه عندما يمشي الإنسان حافي القدمين تتأثر وتنشط جميع أعضاء جسمه بالكامل، بفضل تدليك النقاط الفعالة حيويًّا.

ومن المهم بشكل خاص اختيار مكان المشي المناسب. وأفضل خيار هو المشي على الحصى المستديرة، وكذلك العشب والرمل وذكر "خوروشيف" أنه عند المشي على الحصى يتم تدليك بطن القدم وكذلك يتم تدريب المفاصل.

ونصح الطبيب بعدم المشي حافي القدمين لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم؛ لأنّ معظم الناس لديهم أقدام مسطحة، وتابع أنه لا ينصح بالمشي بدون حذاء على الأسطح الصلبة والمخدشة لأنه لا يؤدي إلا إلى الأذى. وكذلك لا يجوز المشي حافي القدمين على الأسفلت أو الخرسانة.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

