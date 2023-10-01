الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

العرموطي يسأل عن شغور رئاسة الوطني لمكافحة الأوبئة

الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

الارصاد : أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - تحذيرات

الاردن يعلن تضامنه مع تركيا ويدين الهجوم المسلح

الأحد، 01-10-2023 01:13 م

تعرف على 5 أدوية لا يجب تناولها عند تناول القهوة

5-أدوية-لا-يجب-تناولها-عند-شرب-القهوة-وإليك-الأسباب1-800x500


الوكيل الإخباري - تعرّف على أبرز الأدوية التي لا يجب تناولها مع القهوة. ينصح الخبراء بانتظار ساعة على الأقل قبل شربها.

يعتمد الملايين يوميا على القهوة للبقاء في حالة يقظة وانتباه ولتحسين القدرة على التركيز أيضا. وتعمل مادة الكافيين على تحفيز الجهاز الهضمي كما تغير نسبة امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد.

اضافة اعلان


يمكن للكافيين أيضا أن يتفاعل مع الأدوية المختلفة، ما يؤثر على امتصاصها وفعاليتها. 


مضادات الاكتئاب
يتناول شخص من كل 10 أدوية مضادة للاكتئاب في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وهي تعتبر من أكثر الأدوية الموصوفة للبالغين في العشرينات والثلاثينات من العمر.
يمكن أن يقلل الكافيين من امتصاص المواد الفعالة من الأدوية المضادة للاكتئاب مثل: فلوفوكسامين وأميتريبتيلين وإسيتالوبرام وإيميبرامين، مما يسبب بتقليل فعالية الدواء. وبالتالي فقد لا تحصل على الفائدة الكاملة من العقار.
تشير الدراسات إلى أن فلوفوكسامين قد يفاقم الآثار الجانبية المعتادة للكافيين مثل الأرق وخفقان القلب.


أدوية ضغط الدم
تعمل هذه الأدوية عادةً على إبطاء معدل ضربات القلب، مما يقلل من عبء عمل القلب في ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم. أما الكافيين فهو يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم.
تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة أثناء تناول بعض الأدوية مثل أملوديبين قد يعيق امتصاص الدواء، مما قد يؤثر على فعاليته.
يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.


أدوية الربو
تعمل أدوية الربو مثل الأمينوفيلين أو الثيوفيلين على توسيع الشعب الهوائية ولكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل الصداع، والأرق، وآلام المعدة، والتهيج.
وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من حدة الآثار الجانبية، وفي بعض الحالات يقلل من امتصاص الدواء.


أدوية السكري
خلصت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسكري، أن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يؤدي إلى رفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم. وتضيف الدراسة أن زيادة استهلاك الكافيين قد يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.


أدوية الحساسية والرشح
يستخدم ملايين الأشخاص أدوية لنزلات البرد والرشح أو الحساسية ، وغالبًا ما تحتوي هذه الأدوية على المنشطات أو مكونات مثل هيدروكلوريد السودوإيفيدرين، والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي.
وعند تناولها مع القهوة، تتضاعف التأثيرات الجانبية الشائعة مثل الأرق، والتهيج، واضطرابات النوم.

 

 

euronews

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
27-9-2023_14_32_14_GomhuriaOnline_441695814334

خمسة أعراض يتم تشخيصها بشكل خاطئ قد تشير إلى الإصابة بمرض خطير

الضغط

تعرف على مخاطر ارتفاع ضغط الدم في سن المراهقة

cholesterol

5 تغييرات في نمط الحياة لتحسين مستويات الكوليسترول وصحة القلب

tbl_articles_article_24335_9502f6597fd-a100-4f1d-a00a-d28d886de429

أنواع نقل الدم وفوائده.. تعرف عليها

2018_3_1_11_2_47_75

أطعمة ومشروبات تخلصك من دهون الكبد

2020_6_15_20_35_55_876

10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليها!

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_28968_607fa585332-53fd-46db-8169-1d95c329e031

بدون أدوية.. طرق منزلية تخلصك من تشنجات المعدة

tbl_articles_article_27025_376f7a76321-7dfd-4445-a9de-4240cff31818

3 اسباب تعمل على ارتفاع السكر صباحاً

2023_3_16_23_12_4_292

ما أسباب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة؟

أضرار_السهر_وقلة_النوم

لعشاق السهر.. النوم المتأخر يؤدي الى مرض خطير

cafesmile210921103854323~

لعشاق القهوة.. إليكم الوقت المثالي لتناولها

ح

للبكتيريا دور بالوصول إلى "سر المذاق" في كوب القهوة