الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

إعلان ترتيبات قبول طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر

النفط يهبط جراء قيود كورونا في الصين وارتفاع الدولار

العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

صادرات ألمانيا تقفز

الأمانة تعلن عن تحويلات جديدة

دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية غدا

وزير التربية: التعليم الوجاهي ما زال قائما

مواطن بعد 12 عاما: لم أحصل على حقّي بعد فقدان طفلي بحادث سير

عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجريّة غداً

الإثنين، 09-08-2021 11:51 ص

تغيير طفيف في الظفر يشير إلى مشاكل في القلب

fingernails


الوكيل الاخباري - ربما تكون النوبة القلبية هي الحالة الأكثر شهرة في الجهاز القلبي الوعائي (جهاز الدوران).

اضافة اعلان


ومع ذلك، يمكن أن يكون فشل القلب الاحتقاني بنفس الخطورة. لسوء الحظ، يموت نصف المرضى في غضون خمس سنوات من التشخيص، ويعيش 30% فقط مع المرض لأكثر من عشر سنوات.


يحدث قصور القلب الاحتقاني عندما لا تستطيع غرف بطينات القلب ضخ الدم كما اعتادت. يحدث هذا عادة نتيجة فقدان المرونة في عضلات القلب أو بسبب مرض مصاحب، حسب موقع "ميديك فوروم".


على الرغم من أن ضيق التنفس وتغير معدل ضربات القلب هي الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني، إلا أن هناك أعراضًا أقل شهرة تظهر مع تغيرات في الأظافر.

 

هذه حالة تعرف باسم "أظافر تيري". يتحول لون معظم الظفر إلى اللون الأبيض الباهت ويوجد خط وردي عند طرفه.


وفقًا لإحدى الدراسات المنشورة في المجلة الهندية للأمراض الجلدية، فإن تغير لون الأظافر ناتج عن انخفاض تدفق الدم نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، فضلاً عن فرط نمو النسيج الضام.

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-498713186

الألم في الأسنان العلوية قد يشير إلى الإصابة بالسرطان

Pic 2

المنتجات البديلة والمفاهيم الخاطئة حول هذا النوع من الابتكارات

فيتامن

متى تصبح الفيتامينات مضرة بالصحة؟

فوائد_وأضرار_عشبة_السنامكي

فوائد صحية لعشبة السنامكي

cleaning-dentures-with-denture-brush

أهم النصائح للحفاظ على أطقم الاسنان

191125094550930_أسباب-فقدان-الوزن-المفرط

أساطير فقدان الوزن.. 7 خرافات يجب أن تتوقف عن تصديقها