تمارين غير مناسبة للحامل

الوكيل الإخباري - أوصت اختصاصية العلاج الطبيعي الألمانية أولا هينشر المرأة بتدريب عضلات البطن خلال الحمل، لاستعادة رشاقة قوامها سريعاً بعد الولادة.



وأوضحت هينشر أن تمارين "سيت آب" أي النهوض من وضع الاستلقاء على الظهر بقوة عضلات البطن، غير مناسبة للحامل، لأنها تشكل ضغطاً كبيراً على قاع الحوض.

اضافة اعلان



وأضافت هينشر أنه بشكل عام تعد التمارين، التي تمارس على اليدين والقدمين، مناسبة للحامل، مثل تمارين البلانك.



وفي هذه التمارين يدعم الجسم المستقيم باليدين أو القدمين. ويمكن دعم الجسم أيضاً بالمرفقين والركبتين.

24