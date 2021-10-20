جراحون أمريكيون ينجحون بزرع كلية خنزير في جسم إنسان لأول مرة

الوكيل الإخباري- نجح جراحون في الولايات المتحدة في زرع كلية خنزير في جسم إنسان، دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع توًا، وهو ما يُعد تقدمًا كبيرًا يحتمل أن يؤدي في نهاية المطاف للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية الجاهزة للزراعة.

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وأُجريت الجراحة في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك، إذ استخدم الأطباء خنزيرًا تم تعديل جيناته بحيث لم تعد أنسجته تحتوي على جزيء معروف بأنه سيؤدي في الأغلب، إلى رفض الجسم للعضو المزروع على الفور.



ووفقًا لتصريحات أدلى بها باحثون لـ"رويترز"، فإن متلقية الكلية مريضة متوفاة دماغيًا ظهرت عليها علامات ضعف في وظائف الكلى، ووافقت أسرتها على التجربة قبل أن يتم رفعها من على أجهزة الإبقاء على قيد الحياة.



وعلى مدار ثلاثة أيام، تم ربط الكلية الجديدة بالأوعية الدموية للمريضة وتم الحفاظ عليها خارج جسدها، مما أتاح للباحثين التعامل معها مباشرة.



وعن نتائج اختبار وظائف الكلية المزروعة، قال روبرت مونتغومري، الجراح المسؤول عن الزراعة والذي قاد الدراسة إنها "بدت طبيعية إلى حد كبير".

المصدر:التلفزيون العربي