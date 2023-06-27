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الثلاثاء، 27-06-2023 04:18 م

عيد الأضحى .. ما الفرق بين النقرس الحقيقي والكاذب؟

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الوكيل الإخباري- يرغب العديد من الأشخاص في تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، دون حذر إطلاقًا من المخاطر الصحية التي يمكن الإصابة بها.

نستعرض في السطور التالية، كل ما يتعلق بالنقرس الكاذب، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

ما هو النقرس الكاذب؟
النقرس الكاذب هو أحد أنواع التهاب المفاصل الذي يسبب التورم والألم الشديد في المفاصل وعادة ما يحدث نتيجة تشكل بلورات في الزلال الذي يوجد بين الركبتين، وغالبًا ما تؤثر هذه الحالة على الركبتين وغيرها من المفاصل، وهى أكثر شيوعًا بين الأشخاص فوق سن الستين.

ما الفرق بين النقرس الحقيقي والكاذب؟
النقرس الحقيقي والنقرس الكاذب كلاهما أنواع من التهاب المفاصل، وكلاهما ناتج عن تراكم البلورات في المفاصل، ولكن النقرس الكاذب يحدث بسبب بلورات بيروفوسفات الكالسيوم، بينما النقرس العادي يحدث نتيجة بلورات حمض اليوريك.

أسباب النقرس الكاذب
عادة ما يحدث النقرس الكاذب عندما تتشكل بلورات بيروفوسفات الكالسيوم في الزلال الموجود بين المفاصل، ويمكن أن تترسب هذه البلورات أيضًا في الغضروف وتسبب تلف شديد، وبالتالي ينتج عنها تورم في المفاصل وألم شديد.

كما يوجد بعض العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة، ومن بينها:

- قصور الغدة الدرقية.

- زيادة كمية الحديد في الجسم.

- زيادة الكالسيوم في الدم.

- نقص المغنيسيوم.

- فرط نشاط الغدة الجار درقية.

أعراض النقرس الكاذب
غالبًا ما يؤثر النقرس الكاذب على الركبتين والكاحلين والمرفقين أيضًا، وذلك إلى جانب بعض الأعراض منها:

- نوبات من آلام المفاصل.

- تورم المفاصل.

- تراكم السوائل حول المفاصل.

- التهاب مزمن.

كيف يتم اكتشاف النقرس الكاذب؟
يتم اكتشاف النقرس الكاذب من قبل الطبيب المختص وإجراء بعض الاختبارات، التي من بينها:

- تحليل سائل المفصل عن طريق إزالة السائل من المفصل، للبحث عن بلورات بيروفوسفات الكالسيوم.

- الأشعة السينية للمفاصل، للتأكد من عدم وجود أي تلف في المفصل.

- التصوير بالرنين المغناطيسي أو المقطعي، للبحث عن مناطق تراكم الكالسيوم.

- إجراء موجات فوق صوتية، للبحث عن مناطق تراكم الكالسيوم.

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