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الأحد، 09-07-2023 04:13 م

حيلة ذكية لإذابة اللحوم المجمدة بدون الماء أو الميكروويف

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الوكيل الإخباري-تُعاني معظم السيدات من ضيق الوقت عند قدوم ضيوف بشكل مفاجئ، وخصوصاً إذا كانت عزومة غداء أو عشاء ومن أبرز ما يتطلب وقت طويل لتحضيره هي اللحوم التي توجد في الثلاجة، حيث أنها تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة حتى يذوب الثلج عنها.

ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال حيلة لتذويب اللحوم المجمدة خلال 5 دقائق فقط من دون استخدام الميكروويف أو وضعها في الماء الساخن.

المواد المستخدمة:

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1. قدرين من الألومنيوم.


2. كيس نايلون يستحمل الحرارة.


الطريقة:


1. ضعي القدر الأول على الطاولة بشكلٍ يكون الكعب إلى الأعلى.


2. غلّفي اللحوم بكيس النايلون لتحميها من الجراثيم أو الأوساخ التي قد تكون موجودة.


3. ضعي كيس اللحوم على كعب القدر الأول وحاولي أن تكون مصفوفة على شكل طبقةٍ واحدة.


4. ضعي القدر الثاني فوق اللحوم، ويجب أن يكون كيس اللحم بين كعبي القدرين.


5. املئي القدر الثاني بالماء الساخن، واتركي اللحوم بين القدرين من 5 إلى 20 دقيقة بحسم سماكتها، لكنك لست بحاجةٍ لإعادة تسخين الماء.


تنتقل الحرارة بسهولة بين المعادن، وخاصةً بين الألومينيوم، ويسخن القدر الذي يحتوي على الماء وتنتقل الحرارة إلى اللحوم وثم إلى القدر في الأسفل، وترجع الحرارة إلى الأعلى وتعيد المسار نفسه.


ويساعد أيضاً وزن الماء على إلصاق اللحوم بالمعدن، وبهذه الطريقة يذوب الثلج عن اللحوم بعد 5 دقائق وتصبح جاهزة للاستخدام، وهذه الطريقة آمنة جداً لكن عليك أن تستخدمي اللحوم مباشرةً ولا تعيدي تجميدها.

 

الامارات نيوز


 




 

 


 

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