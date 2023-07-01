سؤال أثار جدلاً ... هل يجب حفظ الكاتشاب في الثلاجة؟

الوكيل الإخباري- يعتبر الكاتشاب من أشهر الصلصات إذ يقبل عليه الصغار ويتناوله الكبار أيضا خاصة عندما يضاف إلى الصلصات الأخرى مثل المايونيز، أو يوضع على اللحوم.



ويتكون الكاتشاب من الطماطم والسكر والخل والملح ومنكهات أخرى، وهذه الوصفة الحالية ليست الاصلية، فالوصفة الأصلية –وفقا لمصادر- كانت تحتوي سمك الأنشوفة.

اضافة اعلان



"هل من المفترض الاحتفاظ بالكاتشب في الثلاجة أم لا؟" سؤال قال موقع "سي بي أس نيوز" إنه يثير نقاشا قويا حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع، أن بعض المشاهير شاركوا في الإجابة على هذا السؤال وصرحوا بآرائهم علنا.



ووفقا للموقع، غردت مغنية الراب، كاردي بي، أنه "لا يمكن الوثوق بالأشخاص الذين يضعون الكاتشب في الثلاجة"، كما عبرت الممثلة والمغنية، جنيفر لوبيز، عن رأيها في الأمر، قائلة: "إذا قمت بتخزين الكاتشب في الثلاجة، فلن ينجح الأمر".



لكن شركة "هاينز"، التي تعتبر من أبرز العلامات التجارية في صناعة الكاتشاب، أوضحت في تغريدة نُشرت، الثلاثاء، على "تويتر": "لمعلوماتكم: الكاتشب. يذهب. إلى. الثلاجة!!"، وبذلك تكون قد حسمت الجدل إلى الأبد، على حد تعبير الموقع.



وفقا لقناة الحرة، أثارت التغريدة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين موافق ورافض لمقولة "هاينز"، التي أجرت بعدها استطلاع رأي لمتابعيها على تويتر بعنوان "أين تحتفظ بعبوتك؟ يجب أن تكون.. في الثلاجة"، وأظهرت النتيجة،

الأربعاء، أن 54.5 في المئة يحتفظون به في الثلاجة مقابل 45.5 في المئة للخزانة".



وأوضحت "هاينز" أن الكاتشب به أحماض طبيعية، ما يجعل من الممكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة. لكن الموقع أوضح أن ملصقات الكاتشب توصي "بحفظه في مكان بارد بمجرد فتحه واستخدامه".



وقال مستخدم مستهزئا: "هاينز لا تعلم أين يجب الاحتفاظ بمنتجاتها"، لترد الشركة بالقول: "الثلاجة".



وذكر ممثل لهاينز في المملكة المتحدة لصحيفة "ديلي ميل": "كانت هناك إجابة صحيحة واحدة، ونحن سعداء بمشاركتها مع محبي كاتشاب طماطم هاينز عبر المملكة المتحدة، يجب تخزين منتجاتنا للكاتشاب في الثلاجة".



البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة