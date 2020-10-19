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الإثنين، 19-10-2020 02:57 م

خبر سار لمحبي الشوكولاتة من المصابين بعدة أمراض مزمنة

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الوكيل الاخباري – كشف علماء أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وبعض الأمراض المزمنة الأخرى.

وحسب آخر الدراسات، فإن الشوكولاتة الداكنة تساعد في تحسين نشاط القلب والدماغ لأنها تحتوي على الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، تخفض الشوكولاتة الداكنة ضغط الدم وتزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد".

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وأشار العلماء إلى أن الشوكولاتة تساهم بشكل جزئي في الحد من مخاطر الجلطات الدموية والسكتات الدماغية، وفق موقع "Insider".


وأشار الأطباء إلى أن تناولها يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وزيادة تأكسده، مما يساعد على منع الأمراض التنكسية العصبية أيضًا.


وأضاف العلماء أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا له تأثير إيجابي على الصحة بشكل عام.



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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