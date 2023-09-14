الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

السير: 3 إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين شمال بيت لحم

توقعات .. مأساة ليبيا قد تحصد 40 ألف غريق

تفاصيل بشعة.. بركان غضب في العراق بعد مقتل الطفلة "ريتاج"

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أردوغان يعين سفراء جدد لعدة دول

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات الخميس 14/ 9/ 2023

البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

الخميس، 14-09-2023 07:35 ص

خطوات واعدة لعلاج مرض يهدد حياة أكثر من مليار شخص

ك


الوكيل الاخباري - قام باحثون بتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، والمعروفة بقدرتها على استرخاء الأوعية الدموية، في إطار دراسة أجريت على فئران المختبر، لتقليل ارتفاع ضغط الدم. وبحسب ما نشره موقع New Atlas، يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تمهد الطريق لعلاجات موجهة لارتفاع ضغط الدم وغيره من الاضطرابات الأيضية مثل السمنة والسكري من النوع الثاني.

اضافة اعلان


سبب رئيسي لأمراض القلب
ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم. تقدر منظمة الصحة العالمية أن 1.28 مليار بالغ، تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نصفهم تقريبًا (46٪) لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة.


التهاب الأنسجة الدهنية البيضاء
تلعب الأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية PVAT دورًا مهمًا كمنظِّم لتوتر الأوعية الدموية، وبالتالي ضغط الدم، وهي الدهون المترسبة حول الأوعية الدموية التي تطلق عوامل تتحكم في الانكماش والاسترخاء. تتميز دهون PVAT الموجودة في شرايين المقاومة التي تنظم ضغط الدم وتدفقه بأنها أنسجة دهنية بيضاء. ومن الشائع حدوث التهاب في تلك الأنسجة لدى المرضى، الذين يعانون من السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.


الأنسجة الدهنية البنية
من ناحية أخرى، ثبت أن الأنسجة الدهنية البنية BAT لها تأثير أقوى مضاد للتقلص على أوعية المقاومة، وتعمل بطريقة مختلفة ميكانيكيًا عن الأنسجة الدهنية البيضاء. ومن المعروف أنه يمكن تحويل الأنسجة الدهنية البيضاء إلى بنية اللون، في عملية تسمى "التحمير".


تنشيط مستقبلات بيتا 3
في الدراسة الجديدة، التي نشرتها دورية Physiology الأميركية، قام الباحثون بتحفيز التحول إلى اللون البني في ذكور الفئران عن طريق إعطاء ناهض بيتا 3، الأنغيوتنسين II (ANG II)، أو مزيج من الاثنين. تلقت المجموعة الضابطة المياه المالحة فقط. تعمل منبهات بيتا 3 على تنشيط مستقبلات بيتا 3 على أغشية الخلايا العضلية، مما يسبب الاسترخاء، بينما يسبب ANG II انقباض الأوعية الدموية. تم قياس ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية لدى الحيوانات عند خط الأساس وفي اليوم السابع من العلاج.


تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية
واكتشف الباحثون أن التأثير المضاد للتقلصات لـ PVAT قد فقد في الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم غير المعالجة، والتي أظهرت زيادة في قوة الأوعية الدموية وضغط الدم. حافظ تحمير PVAT على تأثير الأنسجة المضاد للتقلصات، وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتقليل تطور ارتفاع ضغط الدم. تلعب البطانة، وهي البطانة الخلوية الداخلية للأوعية الدموية، دورًا رئيسيًا في التحكم في قوة الأوعية الدموية وتساعد في انخفاض ضغط الدم.


نتائج مهمة وعلاجات جديدة
وعلى الرغم من عدم وجود علاقة سببية بين الأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية PVAT وارتفاع ضغط الدم، إلا أن الباحثين يعتبرون النتائج التي توصلوا إليها مهمة، لأنها "تقدم دعمًا قويًا لخلل PVAT كآلية محورية في تطور خلل الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم لاحقًا".


ويقول الباحثون إن أبحاثهم يمكن أن تمهد الطريق لتطوير علاجات مستهدفة تحمي الأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية، والتي يمكن أن تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب أولئك الذين يعانون من حالات ذات صلة بخلل في الأنسجة الدهنية PVAT، مثل "الاضطرابات الأيضية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2."

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ااااا

علامات مقلقة على جهة القلب.. إذا لاحظتها اتصل بالإسعاف

و

ما أسباب رفة العين؟ متى تكون خطرة؟

1629993873_110_42621_825x5101

نصائح مهمة للتعامل مع بثور الأذن

d-66-تسبب-زيادة-الوزن-5-أخطا-شائعة-احذروها-بعد-الأكل

تسبب زيادة الوزن.. 5 أخطاء شائعة احذروها بعد الأكل

image_downloader_1694582138683

لن تصدق.. هذا ما يفعله الخوف بجسمك!

asthma-feature-story-boy

نصائح طبية لمرضى الربو للوقاية من أضرار موجة الغبار

أخبار متعلقة
ة

يحدد إن كنت ستصاب بنوبة قلبية أو لا .. قِس ضغطك بهذه الوضعية

40167925-458C-4FFE-966A-70BCEB37EAE8

سبب غير متوقع للإصابة بمرض السكري

2023_9_3_16_59_55_936

أعراض ارتفاع الضغط والسكري- 5 علامات تظهر على الوجه

64f0397d4236046e2a5d8f91

ما علاقة عدد ساعات النوم في الإصابة بالسكري؟

62e7d8e94c59b72be12cbdb2

علامات تظهر على الأذن تنذر بمخاطر صحية عديدة

2023_8_31_16_55_17_437

أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 6 علامات تظهر على الوجه