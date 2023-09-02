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السبت، 02-09-2023 05:32 م

ما علاقة عدد ساعات النوم في الإصابة بالسكري؟

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الوكيل الاخباري- اكتشف فريق علمي هولندي أن النوم فترة أطول أو أقصر من المعتاد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

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وتشير مجلة Sleep Health، إلى أن الباحثين درسوا خلال هذه الدراسة التي بدأت عام 2010 وانتهت عام 2018 البيانات الشخصية لـ 5561 متطوعا أعمارهم 40-75 عاما. وقد خضع جميعهم في بداية الدراسة إلى فحص طبي شامل من أجل إظهار ما إذا كان لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من داء السكري وغيرها من الأمراض المزمنة، وكذلك العلاقة بين هذه الحالة ونظام نومهم. كما طلب منهم ملء استمارة تتضمن اسئلة عن عادات النوم بما فيها معدل عدد ساعات نومهم.

أظهر التحليل التنازلي أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من المعتاد (12 ساعة) أو ينامون أقل من المعتاد (5 ساعات)، هم أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بغض النظر عن أي عوامل خطر أخرى تتعلق بنمط الحياة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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