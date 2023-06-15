خبر سار من غوغل.. أداة تساعدك بتشخيص الأمراض الجلدية

الوكيل الاخباري - أعلنت غوغل عن ميزة جديدة في أداة التعرف على الصور "Google Lens" تساعد المستخدم في وصف للحالات المختلفة التي تظهر في الجلد، والوصول إلى أقرب تشخيص مبدئي لها.

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وعند ظهور شيء غريب غير معروف في الجلد، يمكن استخدام كاميرا "Google Lens" لتصوير الحالة، وسوف تعمل الأداة على تحليل الصورة، والبحث عن الصور المشابهة لها عبر الإنترنت، وعرضها للمستخدم لتحديد الصورة الأكثر ملاءمة والأقرب للحالة الموجودة بالفعل، مصحوبة بمعلومات حولها من مقالات منشورة على الإنترنت.



وتستطيع أداة Lens أيضًا تحديد أجزاء أخرى من الجسم، لذا يمكن استخدامها لوصف المشاكل التي يعاني منها المستخدم مع جسمه، والحصول على تقدير أولي للحالة قبل التوجه إلى الطبيب.



وتعلم غوغل أن الكثيرين يستخدمون محرك البحث التقليدي للبحث عن الأعراض والأمراض باستخدام عبارات البحث المكتوبة، لكن من شأن تلك الميزة أن تجعل عملية البحث والحصول على النتائج أسرع وأكثر وضوحًا.



ولم تكشف غوغل عن موعد إطلاق الميزة الجديدة، لكن من المتوقع أن تتوفر خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي.



يُذكر أن غوغل قد أشارت إلى أن نتائج البحث التي تُظهرها الميزة الجديدة هدفها تقديم المعلومات للمستخدم حول الحالة، وليس تقديم تشخيص نهائي، كما أنها ليست بديلًا عن الاستشارة الطبية المتخصصة.



وتعد عدسة غوغل Google Lens أداة صممتها غوغل لتقديم نتائج بحث عن طريق التحليل المرئي للصور، وهي مشابهة لمحرك بحث غوغل ولكن بدلاً من كتابة عبارات بحث، فإنه بالإمكان استخدام كاميرا الهاتف الذكي أو أي صورة، للحصول على المعلومات التي يريدها المستخدم.



وكانت غوغل قد أعلنت قبل عامين عن تطبيق للصحة يُسمى DermAssist، وهو تطبيق متخصص في تشخيص الأمراض الجلدية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وقد حاز التطبيق موافقة الاتحاد الأوروبي، بينما لم يحظَ بترخيص هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA حتى الآن، ولا يزال التطبيق قيد الاختبار والتطوير.

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