احذر .. طرق خاطئة في استعمال مزيل العرق قد تعرضك لأمراض مزمنة

الوكيل الإخباري- يُثار الكثير من الجدل حول مزيلات العرق، وما إذا كانت تتسبب في التعرض لبعض المشكلات الجلدية الخطيرة، مثل السرطان



نستعرض في التقرير التالي، حقيقة مخاطر مزيلات العرق وطرق عليك تجنبها لتقليل المخاطر ، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".

اضافة اعلان



ماذا يحدث عن استخدام المستحضرات على الجلد؟

الجلد هو أكبر قناة لدخول السموم إلى الجسم، نظرًا لأن معظم ما نضعه على بشرتنا ينتهي به المطاف في مجرى الدم.



ووفقًا للمكتبة الوطنية للطب، فإن السموم هي مواد أنتجتها النباتات والحيوانات وهي سامة للإنسان، وتشمل السموم أيضًا بعض الأدوية المفيدة بجرعات صغيرة، ولكنها سامة بكميات كبيرة، ويمكن أن تساعد السموم بجرعات صغيرة على دعم صحة الجسم.



أضرار مكونات مزيلات العرق

المكونات الكيميائية الأكثر شيوعًا الموجودة في مزيل العرق ومضادات التعرق هي البارابين والتريكلوسان والفثالات والبروبيلين وجليكول والألمنيوم، وربطت الأبحاث هذه المكونات بالعديد من الحالات الطبية، بما في ذلك أنواع السرطان، ولكن حتى الآن لا يوجد إثبات علمي مؤكد.



البارابين

يستخدم البارابين في العديد من مزيلات العرق ومنتجات العناية الشخصية، وثبت أن هذه المادة الحافظة تحاكي هرمون الأستروجين في خلايا الجسم، وتتدخل في طريقة إنتاج الجسم للهرمونات، ولم تثبت الدراسات أن البارابين يتسبب في السرطان، ومع ذلك تخلصت معظم الماركات الكبرى من مزيلات العرق ومضادات التعرق التي تحتوي على البارابين.

الفثالات

الفثالات عبارة عن مواد ملدنة توجد في لعب الأطفال والعطور ومزيلات العرق والمستحضرات، وربطت الدراسات بينها وبين زيادة الإصابة بالربو واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وسرطان الثدي والسمنة واضطرابات التوحد.

وبينما تقول لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية وإدارة الغذاء والدواء إن المستويات التي نتعرض لها كل يوم آمنة، فقد تم حظر الفثالات في الكثير من المنتجات وألعاب الأطفال.



الألومنيوم

تم ربط الألومنيوم بمرض ألزهايمر والسرطان، ولكن لا يوجد دليل مؤكد على أن استخدام مضادات التعرق أو مزيله يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

واكتشفت بعض الدراسات وجود الألومنيوم في أنسجة ثدي مرضى السرطان، لكنها لم تثبت أن هذه المواد الكيميائية لها أي تأثير على خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كيف يمكن تجنب المخاطر المحتملة لمزيلات العرق؟



يمكن الوقاية من المخاطر المحتملة لمزيلات العرق من خلال اتباع بعض التعليمات التي تشمل:



- قراءة الملصق الموضوع على مزيل العرق ومعرفة المكونات واستبعاد المنتجات التي تحتوي على مواد مثيرة للقلق.

- عدم وضع المزيل على العرق، بل تنظيف المنطقة أو الاستحمام بالماء والصابون، ومن ثم وضع مزيل العرق.

- اقتصار وضع مزيل العرق على بعد الاستحمام فقط وبعد تجفيف المنطقة جيدًا.



- عند ملاحظة أي أعراض، مثل الاحمرار أو الرغبة في الحكة، التوقف عن استخدام مزيل العرق.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة