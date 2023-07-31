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الإثنين، 31-07-2023 07:12 ص

لهذه الفئة .. تحذير من انخفاض هرمون هام في الجسم

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الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من انخفاض هرمون هام في الجسم، لأن نقصه يؤدي إلى اضطراب مستويات معدن الصوديوم بالدم.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الهرمون الذي يقصده هو "الكورتيزون"، مؤكدًا أن "الحفاظ على توازن الصوديوم في الدم" من أبرز الوظائف الحيوية التي تقع على عاتقه.

وأوضح أن الغدة الكظرية -الموجودة فوق الكلى- هي المسؤولة عن إنتاج هرمون الكورتيزول، مضيفًا: "عندما تصاب بقصور في النشاط، تواجه صعوبة كبيرة في إفرازه بصورة طبيعية، مما يؤدي إلى نقصه، ومن ثم انخفاض الصوديوم بالدم".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الإعياء من أعراض نقص الصوديوم في الدم، مناشدًا كل من يشعر به بزيارة الطبيب، لمعرفة ما إذا كان قصور نشاط الغدة الكظرية السبب في انخفاضه أم لا.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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