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الجمعة، 28-07-2023 03:11 م

8 حيل لمواجهة الموجة الحارة

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الوكيل الاخباري - ارتفاع معدل درجات الحرارة الشديد، يجعل الإنسان في حالة من الضيق والضجر، مما يدفعه إلى اتباع بعض الحيل البسيطة التي تساعده في التعامل مع الحر الشديد.

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يستعرض في السطور التالية، أبرز الحيل البسيطة التي تساهم في تخفيف معدل درجات الحرارة المشهودة في الفترة الراهنة، وفقا لموقع "We bmd".


حيل لمواجهة الحرارة الشديدة
1- الحد من تناول الأطعمة المالحة والبروتين، لأنها تسبب فقدان الماء في الجسم، لذا ينصح بضرورة تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء.


2- تشغيل المراوح عكس اتجاه عقارب الساعة، مما يساعد على دفع المزيد من تيارات الهواء إلى الغرفة.


3- عمل كمادات ماء باردة، على الرأس وتحت الإبط.
4- تناول العصائر الطبيعية الباردة، التي تعمل على انتعاش الجسم بشرط أن تكون خالية من السكر، مثل البطيخ والمانجو، والكانتلوب.


5- تبليل الستائر، من الحيل التقليدية التي تساعد على تبريد المنزل وذلك من خلال رش الستائر أو نقعها في الماء وتعليقها وتشغيل المروحة عليها أو تعليقها على نافذة مما يساعد في الحصول على هواء بارد داخل المنزل.


6- وضع مكعبات ثلج أمام المروحة، تساعد على تدفق هواء بارد داخل الغرفة.
7- الاستحمام بالماء البارد.


8- الإكثار من شرب الماء.


الكونسلتو


 




 

 


 

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