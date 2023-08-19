السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

عملية نوعية للجيش وتطبيق قواعد الاشتباك

لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

الصحة تكشف حقيقة ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

الجغبير: الصناعة الأردنية تعيش عصرها الذهبي

بيان صادر عن وزارة العدل

17.5 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

السبت، 19-08-2023 05:15 م

خبير يفند أساطير عن فوائد ومضار التفاح

64de08ca4c59b76deb04e806


الوكيل الاخباري- تحدث خبير التغذية في برنامج تلفزيوني عن فوائد ومضار التفاح، وأي أنواع التفاح أكثر فائدة للصحة- التفاح الأحمر أم الأخضر وهل هناك ما يمنع تناول التفاح.

يشير الدكتور أوليغ كريفوشينكوف خبير التغذية، عضو الاتحاد الروسي لخبراء التغذية، إلى أن التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

وتكمن فوائد التفاح في احتوائه على:

اضافة اعلان

 

- نسبة عالية من البكتين، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؛

- فيتامين С والبوتاسيوم؛

- ألياف غذائية ذائبة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؛

- مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

- مادة الكيرسيتين الموجودة في التفاح، والتي تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.

ويقول: "تخفض مادة الكيرسيتين خطر الإصابة بضمور اللحم (ساركوبينيا sarcopenia) بنسبة 20 بالمائة".

و مضار التفاح هي:

- يمكن أن يهيج المعدة. لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض والألياف الغذائية؛

- يؤدي الإفراط في تناوله إلى الانتفاخ والغثيان واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي.

- يسبب الانتفاخ لدى البعض، بسبب نقص الإنزيمات التي تهضم الألياف الغذائية النباتية.

ووفقا له، يحتوي التفاح الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي أيضا الخلايا العصبية من تاثير الجذور الحرة، ما يمنع تطور العمليات التنكسية في الدماغ.

ويقول: "يبلغ متوسط مؤشر نسبة السكر في الدم لجميع أنواع التفاح ، بغض النظر عن اللون، في حدود 30- 45 وحدة. وهذا ليس كثيرا".

ويؤكد الخبير أن التفاح المشوي أكثر فائدة من التفاح الطازج. كما أن الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول التفاح الطازج، يمكنهم تناول التفاح المشوي، لأن الحرارة تنعم الألياف الصلبة الموجودة في التفاح وتشطر الأحماض الموجودة فيه، مع بقاء جميع المواد المغذية التي يحتويها، ولكن نسبة الفيتامينات تنخفض.

ويشير الخبير، إلى أن شكل الحديد الموجود في التفاح لا يمتصه الجسم جيدا. لأن جسم الإنسان يمتص جيدا حديد الهيم الموجود أساسا في اللحوم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023818133839297PS

لماذا يعد المشي إلى الخلف تمريناً رائعاً للصحة؟

fdecda74fb

أطعمة يجب تجنب تناولها على الريق لحماية الأسنان

64c769fc42360438926f9d43

كيف يمكن لشطف الفم البسيط اكتشاف خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر؟

Food-poisoning-التسمم-الغذائي

ماذا تفعل وتأكل بعد إصابتك بالتسمم الغذائي؟

الصدفية

هل الصدفية من الأمراض المعدية؟

1gzDr

رغم قيمتها الغذائية- ما أضرار تناول الذرة على الريق؟

أخبار متعلقة
64d5e3fd42360424e64d761a

خبيرة تحدد كم كوبا من القهوة يمكن تناوله في اليوم

الطماطم.-الصحة

تحذير خطير لهذه الفئة من تناول الطماطم

20237201950429340

طرق تخفيف الإسهال في الصيف