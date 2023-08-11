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الجمعة، 11-08-2023 01:17 م

خبيرة تحدد كم كوبا من القهوة يمكن تناوله في اليوم

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الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية بأنه يجب عدم تناول أكثر من كوبين القهوة في اليوم.

وأشارت الطبيبة في حديث لـ NEWS.ru، إلى أن الكافيين مادة تحفز نشاط الدماغ. ولكن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى تسارع ضربات القلب. لذلك ينصح بعدم تناول أكثر من كوبين من القهوة في اليوم.

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ووفقا لها، تشير نتائج دراسات عديدة إلى أنه يجب تناول كمية محددة من القهوة يوميا، لا تزيد عن كوبين في اليوم ولكن في أوقات مختلفة مثلا في الصباح وفي الساعة الخامسة بعد الظهر. واتضح أن القهوة تؤثر سلبا في المريء والمعدة لأنها تسبب زيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك.

وتشير الخبيرة، إلى أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يسبب حرقة في المعدة. لذلك بدلا من شرب القهوة يمكن النوم فترة قليلة نهارا أو اجراء تمارين رياضية بسيطة لتسخين عضلات الجسم واستعادة النشاط.

ويجب الامتناع عن شرب القهوة في حالات تفاقم قرحة المعدة، تليف الكبد، التهاب البنكرياس وعدم انتظام ضربات القلب، واستبداله بمشروب الهندباء (الشيكوريا) الذي مذاقه ورائحته مثلما عند القهوة. بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المشروب على مواد مفيدة كثيرة ويؤثر إيجابيا في الجسم.

 




 

 


 

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