أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 6 علامات تظهر على الوجه

الوكيل الاخباري- هناك علامات تحذيرية تظهر على الوجه، قد تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، لذلك يحب الاهتمام بفحصه يوميًا أمام المرأة، لمراجعة الطبيب عند ظهورها.



تأثير ارتفاع الكوليسترول على الوجه

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1- إذا ظهرت نتوءات أو بقع على الجفون، فهذا دليل على الإصابة بارتفاع الكوليسترول بالدم، خاصةً إذا كان لونها يتراوح بين الأصفر والبرتقالي.



2- يتسبب ارتفاع الكوليسترول في إصابة البشرة بالحزاز المسطح، وهو عبارة عن طفح جلدي مثير للحكة يظهر على الوجه والرسغين والذراعين والكاحلين وداخل الفم، ويصاحبه نتوءات حمراء أو أرجوانية لامعة.



3- قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم إلى ظهور بقع سميكة متقشرة على الوجه، يختلف لونها من مريض لآخر حسب لون البشرة.



4- أظهرت أبحاث عام 2016 أن حوالي 10% من مرض الكوليسترول سيصابون بالورم الأصفر المتفجر، الذي يتسبب في ظهور نتوءات صفراء صغيرة على الخدين والجبهة والجفون والمرفقين واليدين والركبتين.



تأثير ارتفاع ضغط الدم على الوجه



يُحدِث ارتفاع ضغط الدم اضطرابًا في التروية الدموية الواصلة إلى الرأس، مما يسبب تنميل الوجه، الذي يستدعي الإسراع في زيارة الطبيب فور الشعور به، لأنه قد يكون مؤشرًا على اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية.



واحمرار الوجه قد يكون عرضًا أيضًا لارتفاع ضغط الدم، إذا كان مصحوبًا بالصداع وعدم انتظام ضربات القلب وألم الصدر والدوخة ونزيف الأنف والارتباك.