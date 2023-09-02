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السبت، 02-09-2023 10:25 ص

علامات تظهر على الأذن تنذر بمخاطر صحية عديدة

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الوكيل الإخباري - أكد الخبراء أن الأذن لا تساعد فقط على السمع، بل يمكنها أن تخبر الكثير عن صحة الإنسان.

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ويوضح الخبراء علامات وأعراض ستة حالات مختلفة يمكن أن تؤثر على الأذنين، وقد تكشف الكثير عن صحتنا، من ذلك الإصابة بسرطان مميت.

 

1. أمراض القلب
إذا كان عمرك أقل من 60 عاما ولديك تجعد قطري عبر شحمة الأذن، فقد يكون هناك احتمال كبير لوجود خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CAD).

وتشير إحدى النظريات إلى أن تجعد شحمة الأذن يرتبط بفقدان الإيلاستين والألياف المرنة في الجلد، وهي نفس العملية التي تدمر الأوعية الدموية في مرض الشريان التاجي.


وفي الواقع، ليس هناك داع للذعر، حيث أنه في أغلب الأحيان، يمكن أن يكون تجعد الأذن نتيجة النوم بشكل خاطئ.


2. ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن تشير المعاناة من طنين الأذن الموعج إلى مشاكل في ضغط الدم، وذلك إذا لم تكن قد عدت للتو من حفل موسيقي.

ولا تعد مشكلة السمع الشائعة عادة علامة على وجود أي شيء خطير وقد تتحسن من تلقاء نفسها.
أما بالنسبة للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فيعد طنين الأذن شكوى شائعة.
ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعا بشكل غير عادي.

 

3. العدوى الفطرية
قد تشير حكة الأذنين إلى وجود عدوى فطرية. وتنمو الفطريات (عادة الرشاشيات والمبيضات) وتنتشر في قناة الأذن.
وعندما تسبب الرشاشيات عدوى فطرية في الأذن، قد ترى نقاطا صفراء أو سوداء وبقعا بيضاء غامضة في قناة الأذن.

 

4. سرطان الثدي
بعض شمع الأذن طبيعي ومفيد. وهذه المادة الصفراء تمنع دخول الحشرات والأوساخ إلى قنوات الأذن، لكن شمع الأذن ذو الملمس الرطب واللزج ليس طبيعيا.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الشمع الرطب قد يكون علامة على حدوث طفرة في جين ABCC11، ما قد يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي. 
ومن المهم أن تتذكر أن وجود شمع الأذن الرطب لا يعني أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، حيث تشير دراسة إلى أن هذا مجرد عامل واحد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

 

5. متلازمة الأذن الحمراء
يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل جدا في الشمس وحتى الشعور بالحرج إلى تحويل الأذنين إلى اللون الأحمر، ولكن قد يحدث أيضا احمرار الأذن عند الإصابة بمتلازمة الأذن الحمراء (RES)، وهي حالة نادرة تؤدي إلى حرق وألم شحمات الأذن.
ولكن بالنسبة لبعض الناس يمكن أن يكون الألم حادا وشديدا. ويمكن أن ينتشر أيضا من شحمات الأذن إلى الخدين أو الفك أو مؤخرة الرأس.
وتستمر هجمات الحالة عادة ما بين 30 إلى 60 دقيقة. ولا يزال الخبراء لا يعرفون أسباب متلازمة الأذن الحمراء، لكنهم يرجحون أنها ليست خطيرة.

 

6. مرض الكلى
الآذان التي تحتوي على عدد قليل من الزوائد الجلدية - زوائد لحمية صغيرة - قد تشير إلى وجود مرض في الكلى.
وأشارت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.

 

روسيا اليوم

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