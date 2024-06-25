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الثلاثاء، 25-06-2024 12:56 م

خلال الطقس الحار .. خطوات هامة للوقاية من النوبة القلبية

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الوكيل الإخباري- في ظل موجة الحر التي تجتاح العالم، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس ويتضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

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وفي هذا السياق، شرحت أخصائية صحة ورفاهية في المملكة المتحدة سبب زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الحر.

 

وقالت: "إصابة الجسم بالجفاف تسبب نقصًا بالسوائل والمعادن الضرورية مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم". كما يصبح الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتجلطات الدموية لأن الجفاف يؤدي إلى زيادة سماكة الدم، واحتباس المزيد من الصوديوم، مما يجعل من الصعب تدفق الدم.


لذلك، قدمت 5 خطوات للوقاية من خطر التعرض لنوبات قلبية في الحر وهي:


زيادة كمية السوائل

من الضروري شرب 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا، بمعدل 1.5 لتر إلى 2 لتر، وينصح أيضًا بتناول خضار وفواكه غنية بالمياه مثل الخيار والبطيخ.


زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام

نصحت بتجنب الشرب من مياه في عبوات بلاستيكية لأنها تتفاعل مع درجات الحرارة، ويمكن استبدالها بعبوات من الألومنيوم التي تحفظ الحرارة وتبقي المياه الباردة لفترة أطول. وللموظفين، من المهم وضع عبوة مياه كبيرة بجانب مكتبهم للتذكير بضرورة الشرب على مدار اليوم خلال وقت العمل.


شرب الماء بعد كل وجبة

تعتبر أوقات تناول الوجبات هي الأوقات المثالية ليتذكر الشخص أن يشرب الماء ، لذا من المهم بعد كل وجبة طعام شرب كوب من الماء، مما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وليونته.


التحفيز على شرب الماء

يوجد بعض الأشخاص الذين لا يشربون الماء بشكل منتظم، لذا من الممكن إضافة بعض النكهات الطبيعية الصحية مثل عصير الليمون أو البرتقال أو الكيوي والفراولة وشرائح الخيار مع النعناع لتحفيزهم على شرب الماء.


التقليل من تناول الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة من أسباب الجفاف، لذا من الضروري التقليل أو الابتعاد عنها للحفاظ على رطوبة الجسم.

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