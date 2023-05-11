الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 11:11 ص

دراسة : اصابات العمل أقل في البيئة شديدة الخطورة!

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الوكيل الإخباري- على الرغم من توقع البعض أن ترتبط الوظائف الخطرة جداً بأعلى معدل لحوادث مكان العمل، وجدت دراسة جديدة أن الحوادث من المرجح أن تحدث في الواقع في بيئات العمل متوسطة الخطورة.

وقال الدكتور جيمس بيك، الباحث الرئيسي: "في البيئات شديدة الخطورة، ينخرط الأفراد في درجة عالية من سلوكيات السلامة، والتي تعوض فرصة وقوع حادث".

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"بينما، في البيئات متوسطة الخطورة، لا ينخرط معظم الناس في سلوكيات السلامة الكافية لتجنب الحوادث".


وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، في ظل ظروف الخطر المعتدل، يميل الناس إلى التقليل من درجة سلوك الأمان المطلوب. ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى الاستجابة للخطر بطريقة متناسبة إلى حد ما، فتتم مواجهة المواقف "الخطرة إلى حد ما" بدرجة "معتدلة" من سلوك الأمان.


وأجريت الدراسة في جامعة واترلو، واستندت إلى بيانات 4 دراسات سابقة، منها تجارب محاكاة لبيئة عمل معتدلة وأخرى عالية الخطورة.


وأظهرت التجارب أن الأفراد لا يخصصون الوقت والجهد للعمل بأمان في بيئات متوسطة الخطورة على الرغم من معرفتهم بالمخاطر.


وتقدم النتائج نظرة ثاقبة حول كيفية تصميم برامج التدريب على السلامة في مكان العمل للتأكيد على بيئات العمل متوسطة الخطورة لمساعدة الأفراد على تجنب الحوادث.

 

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