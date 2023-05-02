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الثلاثاء، 02-05-2023 04:51 م

اكتشاف فائدة جديدة لتناول الجوز بانتظام

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الوكيل الإخباري- يعتبر الجوز أو ما يسمى في بعض البلدان بـ "عين الجمل" من المكسرات المحببة لدى الكثيرين بفضل طعمه المميز وفوائده الصحية الجمة، فالجوز يلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة القلب والعظام ويكافح السرطان ويساعد في تحسين عمليات الأيض وغيرها من الفوائد الكثيرة.

غير أن دراسة إسبانية كشفت أن تناول الجوز بانتظام يساعد على النمو الذهني لدى المراهقين.

ويحتوي الجوز على أحماض دهنية من فئة "أوميغا 3" التي لها دور مهم في نمو العقل، لا سيما في المراحل المبكرة من العمر.

ويقول الباحث جوردي جولفيز، رئيس فريق الدراسة من معهد أبحاث الصحة في برشلونة، إن "مرحلة المراهقة تنطوي على تغيرات حيوية وتحولات هرمونية تحفز نمو الفص الأمامي للمخ، وهو الجزء المسؤول عن الوظائف الذهنية لدى الإنسان، ومن ثم إذا ما حصلت الخلايا العصبية في تلك المنطقة على المغذيات اللازمة فإنها سوف تتلاحم بشكل أفضل".

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Clinical Medicine)، قام الفريق البحثي بتقسيم مجموعة تضم 700 من طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء مدينة برشلونة الإسبانية تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما إلى فئتين، على أن تحصل فئة منهما على 30 غراما من الجوز يوميا لمدة 6 أشهر.

وتوصل الباحثون إلى أن أفراد المجموعة التي تناولت الجوز طوال 100 يوم على الأقل (وليس بالضرورة كل يوم) زادت قدراتهم على التركيز، مع تراجع أعراض متلازمة فرط الحركة لمن يعانون من هذه المشكلة من بين أفراد هذه المجموعة.

وأكد جولفيز أن المجموعة التي لم تحصل على الجوز "لم تطرأ عليها أي تغيرات بطبيعة الحال"، مضيفا أن هذه التجربة تثبت أن تناول وجبة صحية مهم لتحقيق النمو الذهني والنفسي للمراهقين.

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