الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 11:51 ص

دراسة : الملاكمة من دون خصم تفيد مرضى باركنسون

176-110635-boxing-gloves-on-a-green-background-sbi-301984847_700x400


الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد في جامعة إديث كوان بالتعاون مع الملاكم راي فازيو وعدة مؤسسات أن الملاكمة من دون خصم وسيلة قيمة للذين يعانون من مرض باركنسون (الشلل الرعاش) لتحسين نوعية حياتهم.

وشارك في البحث 10 أشخاص في مرحلة مبكرة من الإصابة بالمرض، قاموا بـ 3 جلسات ملاكمة لمدة ساعة واحدة أسبوعياً، على مدار 15 أسبوعاً.

اضافة اعلان


ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، بدلاً من الخصم خاض المشاركون معركة ضد وحدة الملاكمة Fightmaster، وهي أداة متاحة تجارياً تحتوي على 11 هدفاً مبطناً للّكم، مثبتة على حامل.


وبعد البرنامج الذي استمر 15 أسبوعاً، تحسنت درجات 9 من المشاركين الـ 10 على مقياس تصنيف مرض باركنسون الموحد، وهو أداة تُستخدم لقياس تقدم وشدة شلل الرعاش.


كما أبلغت المجموعة عن انخفاض في التعب وتحسن في النوم.
وقال الدكتور ترافيس كروكشانك الباحث المشارك: "الملاكمة نمت في شعبيتها بين الذين يعيشون مع الشلل الرعاش، على الرغم من قلة الأدلة التي تدعم استخدامها".


وأضاف: "لذلك، ما فعلناه هو النظر بقوة حقاً في مدى جدوى برنامج الملاكمة لمرضى باركنسون، وهو ما لم يتم القيام به في الماضي".


وقد تمت مراقبة الأحمال التدريبية ومناسبتها لصحة القلب. وعلى الرغم من الكثافة العالية للعديد من التدريبات، أبلغ المشاركون عن عدم وجود زيادة في وجع العضلات من البرنامج، ولا إصابات كبيرة، والتي قد تكون متوقعة لمن يعانون من شلل رعاش.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
SoyTn-e1617386787309

الصداع ينذر بأمراض خطيرة

O7rl4-1-750x394

حمية غذائية تقلل خطر الوفاة من الامراض

2022_4_25_19_21_28_758

تقسيم فرعي جديد لمرضى السكري

20235411434026QZ

الولايات المتحدة تُجيز لقاحاً مضاداً لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

الأول-من-نوعه-في-العالم.-اكتشاف-يبشر-بعلاج-لأمراض-القلب

الأول من نوعه في العالم... اكتشاف يبشر بعلاج لأمراض القلب

2022_7_10_18_31_35_3-768x512

كم مدة حفظ اللحوم في الفريزر؟.. وإليكم هذه النصيحة

أخبار متعلقة
fatigue-9122019

10 حالات مرضية وراء الشعور بالتعب

2023414204627171W

دراسة : رياضة" البينغ بونغ" يعالج مرض باركنسون

The-15-most-important-signs-of-heart-attack-or-stroke

علامة تحذيرية للجلطة

download (1)

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

202341012220910DG

باركنسون..أعراض يجب الحذر منها