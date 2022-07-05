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الثلاثاء، 05-07-2022 07:24 ص

دراسة تحذر من تناول الحليب - التفاصيل

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة، أن بعض الأطعمة والمشروبات التي نتناولها بشكل يومي في حياتنا، قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون وتؤثر على تطوره.

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فقد وجدت مراجعة شاملة شملت 52 دراسة أجريت بين عام 2000 وحتى الآن، أن القهوة ومنتجات الألبان وخصوصاً الحليب بالإضافة إلى حمية البحر الأبيض المتوسط، إما زادت أو قللت من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون الذي يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة، وذلك حسبما نشر موقع "eat this not that".


كما أظهرت البيانات الناتجة أنه في حين أن البوليفينول والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والقهوة والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ساعدت جميعها إما في الحد من تطور مرض باركنسون أو تطوره، إلا أن الحليب زاد من المخاطر.


من جانبها، قالت الخبيرة الصحية نورا مينو "هذه النتائج لا تفاجئني... لقد عرف العلماء منذ فترة طويلة أن النظام الغذائي والتغذية لهما تأثير شديد على صحة الإنسان".


كما أوضحت أن "مرض باركنسون والأمراض العصبية الأخرى تتأثر تمامًا بما يدخله الناس في أجسامهم"؛ فعندما يتعلق الأمر بالحليب "فإن الإفراط في تناول منتجات الألبان ليس مفيدًا لجسمك، لأنه يتكون من الكثير من الدهون المشبعة غير الصحية".


وأضافت "أعتقد أن الناس يجب أن يستهلكوا منتجات الألبان باعتدال، بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة".

 

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