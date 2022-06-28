الثلاثاء 28-06-2022
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الثلاثاء، 28-06-2022 07:27 ص

فاكهة شائعة جداً تقلل غازات البطن 50%

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الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون حول العالم من مشكلة هضمية تتمثل بالانتفاخ وكثرة الغازات في القناة الهضمية، وهي تجربة مزعجة كثيراً، وغالباً ما تحصل بسبب تناول أنواع معينة من الأطعمة.

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إلا أن دراسة حديثة أجرتها جامعة هاروكوبيو في اليونان، وجدت أن الموز يمكن أن يعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة قد تصل إلى 50%؛ والسبب في ذلك هو أن الموز يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة، إضافة إلى تزويد الجسم بحقنة صحية من البوتاسيوم لتقليل السوائل والغازات المتراكمة، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) نصائح عدة لتقليل الانتفاخ بخلاف تناوُل الموز، هي:


ممارسة الرياضة بانتظام.
امضغ الطعام وفمك مغلق لتجنُّب ابتلاع الهواء.
اشرب الكثير من الماء.


تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا أُصبت بالإمساك.
تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة.


قم بتدليك معدتك من اليمين إلى اليسار لتحرير الريح المحتبسة.
إذا لم يختفِ الانتفاخ بعد ثلاثة أسابيع يُنصح بزيارة الطبيب.

 

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