دراسة تقدّر درجة خطورة ارتفاع الضغط والكوليسترول معا

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم معاً يؤدي إلى زيادة خطر الأمراض القلبية بنسبة تتراوح بين 18 و20%، لكن ارتفاع الكوليسترول وحده لا يشكّل خطراً مباشراً على القلب.



ونُشرت نتائج الدراسة اليوم في مجلة "هيبرتنشن" التي تصدرها جمعية القلب الأمريكية، وقالت إن خطر ارتفاع كلاً من الكوليسترول الضار وضغط الدم يهدد بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.



وأجرى الدراسة الدكتور ريشي ريخي من مركز "هيلث ويك فورست" في نورث كارولينا، واعتمدت على بيانات المتابعة لـ 7 آلاف شخص بداية من 2000 حتى 2017، ووقتها كانوا جميعاً خالين من الأمراض، وتمت المتابعة بمعدل مرتين سنوياً.



وأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم كان له دلالة إحصائية في التأثير على خطر أمراض القلب، وأنه ارتبط بنسبة 18.8% بتدهور صحة القلب أو الإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بمن كان لديهم ارتفاع في الكوليسترول وحده. وأن ارتفاع ضغط الدم وحده كان عامل زيادة لخطر أمراض القلب بنسبة 7.7%.

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