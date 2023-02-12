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الأحد، 12-02-2023 01:30 م

في ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين .. كيف تسبب مضاعفات السكري الموت ؟

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الوكيل الإخباري- تمر اليوم الذكرى العشرين لوفاة نجم الكوميديا المصري علاء ولي الدين، الذي رحل في 11 فبراير عام 2003، وذلك بعد ما تعرض لمضاعفات مرض السكري، فكيف يسبب هذا المرض الموت؟

كان الفنان علاء ولي الدين قد دخل في غيبوبة سكري أدت لحدوث الوفاة، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى المرتبطة بالسكري التي قد تقود في النهاية للموت، حسبما نشر موقع "Health”.

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غيبوبة السكري
من الممكن أن يسبب ارتفاع الأنسولين بشكل حاد أو انخفاض سكر الدم بقوة إلى الدخول في غيبوبة السكري، والتي قد تسبب الوفاة، حيث يؤدي حدوث خلل في نسبة السكر إلى زيادة مخاطر التعرض للسكتات الدماغية أو النوبات القلبية.


في بعض الأحيان، لا يشعر مريض السكري بأعراض انخفاض سكر الدم عند التقدم في السن، لكن قد يعاني من:


-التعرق.
-الشعور بعدم الراحة وعدم التوازن.
-الإحساس بالغضب الشديد والتوتر.
-الإجهاد والدوخة.
-الغثيان.
-الصداع.


وفي هذه الحالة توصي جمعية مرض السكري الأمريكية بضرورة تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات كل 15 دقيقة حتى تصل معدلات سكر الدم إلى 70، لكن في الحالات الحرجة، يتم العلاج باستخدام هرمون الجلوكاجون لرفع السكر في الدم.


الحماض الكيتوني السكري
في حال عدم التحكم في مرض السكري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهو حالة خطيرة قد تسبب الوفاة، وتحدث عندما لا يستخدم المرضى سكر الدم في الطاقة، وتشمل الأعراض:


-الشعور بالعطش الشديد.
-التبول المتكرر.
-الغثيان والقيء.
-صعوبة التنفس.
-الضعف.
-رائحة فم تشبه رائحة الفواكه.


من المحتمل أن يصاب المريض بالحماض الكيتوني السكري رغم تناول العلاج، لكن في حال عدم تناول حقن الأنسولين فورًا في هذا الوقت، فربما يصبح الأمر قاتلاً.


تلف الأعصاب

إذا ارتفع سكر الدم بشكل حاد، فإنه لا يسبب فقط تلف الأعضاء والأوعية الدموية مع مرور الوقت، لكنه قد يصيب الشخص بتلف الأعصاب أيضًا، وهو ما يعيق ممارسة الكثير من الأنشطة اليومية العادية.


وإذا وصل تلف الأعصاب إلى القدمين، فمن المحتمل أن يعاني الشخص من قروح وجروح وتورم وتغير في شكل الجلد والأظافر ودرجة حرارة القدم، وربما مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة.


مشكلات في الكلى
يسبب مرض السكري تلف في الأعضاء والأنسجة بالجسم، ولا سيما الكلى التي قد تتعرض للفشل أو الأمراض المزمنة، وبالتالي تنخفض قدرتها على القيام بوظائفها بشكل جيد، ومع مرور الوقت، قد يواجه المريض خطر الوفاة.


مشكلات في القلب والأوعية الدموية
يعد مرضى السكري أكثر عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية، لأن هذا المرض يسبب تلفًا كبيرًا، ويعرض الشخص لمخاطر ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسمنة، ومن ثم يجب الالتزام بنمط حياة صحي.

 

الكونسلتو الطبي 

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