الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 11:06 ص

دراسة تكشف سبب خطورة الأطعمة المعالجة على الحمل

2021_8_28_15_37_41_443


الوكيل الإخباري - حذرت نتائج دراسة حديثة في جامعة ويسكونسن الحوامل من تناول الأطعمة السريعة، مثل البرغر والمعجنات المعبأة سابقاً.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي أجريت على الحوامل والتي تظهر أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة التعرض للفثالات.

اضافة اعلان


والفثالات فئة من المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، يمكن أن تتسرب من التغليف والتعبئة وحتى من القفازات البلاستيكية التي يرتديها مناولو الطعام. 


وبمجرد تناولها أثناء الحمل، يمكن للمواد الكيميائية أن تدخل إلى مجرى الدم، عبر المشيمة ومن ثم إلى مجرى دم الجنين.


ومن الغريب أن الدراسة تشير إلى أن السبب ليس الطعام، وإنما ما يلامس الطعام قبل تناوله.


وشملت الدراسة 10331 امرأة حاملاً، وتم قياس مستويات الفثالات في عينات البول لديهن خلال الثلث الثاني من الحمل .


ووجد الباحثون أن الأطعمة فائقة المعالجة تشكل 10% إلى 60% من الأنظمة الغذائية للمشاركات، بمتوسط 38.6%.


وارتبطت كل نسبة غذائية أعلى مقدارها 10% من الأطعمة فائقة المعالجة بتركيز أعلى بنسبة 13% من ثنائي (2-إيثيلهيكسيل) الفثالات، وهو أحد أكثر الفثالات شيوعاً وضرراً.


وقالت الدكتورة شيلا ساتيانارايانا، الباحثة المشاركة: "عندما تتعرض الأمهات لهذه المادة الكيميائية، يمكنها عبور المشيمة والدخول إلى الدورة الدموية للجنين".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_7_13_19_15_16_955

ما الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق؟

main_image635e92c7dde12

أطعمة تبقيك مستيقظا طوال الليل

2019_10_19_11_12_40_242

نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء

1662383012788821600

تدمر الكبد- عادات غذائية توقف عن فعلها

606188ed21c13

فوائد مذهلة يقدمها الخل لصحتك- تعرف عليها

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-16

أطعمة لا تتناولها صباحا- لهذا السبب

أخبار متعلقة
علاج_سريع_للإمساك_عند_الحامل

الإمساك أثناء الحمل- كيف يمكن التخلص منه؟

Baby_171209

وزن الطفل يتأثر بالرضاعة الطبيعية المبكرة