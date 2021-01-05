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الثلاثاء، 05-01-2021 11:25 ص

دراسة تكشف عن منتج يقلل نسبة السكر في الدم

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الوكيل الاخباري - كشف الخبراء عن حبوب تستخدم لتحضير مأكولات مختلفة قادرة بشكل سريع على خفض نسبة السكر في الدم بعد تناوله مباشرة.

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وذكر موقع "اكسبرس" البريطاني نقلا عن الدراسة العلمية التي توصل لها العلماء أن حبوب الحمص الموجودة في مأكولات عدة قادرة على خفض نسبة السكر في الدم لدى الإنسان بشكل سريع.

 

وبحسب الدراسة العلمية، فإن الحمص يتميز باحتواءه على كمية كبيرة من البروتين والألياف التي تعمل بدورها على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات مما يؤدي بدوره إلى إبطاء تجزئة الغلوكوز والسكر في الدم.


وأشارت الدراسة أن تناول وجبة واحدة من الحمص يوميا يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لمدة ستة أسابيع.


كما اعتبر الخبراء أن الحمص يساعد على تعديل مستويات الغلوكوز والسكر الذي يلعب دورا كبيرا في زيادة الوزن.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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