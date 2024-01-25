الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

توقف عمل تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت بسبب الظروف الجوية

ارتفاع الإيرادات المحلية للأردن بقيمة 374 مليون دينار خلال 11 شهراً من 2023

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات من مجمع ناصر الطبي

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5 % خلال 11 شهرا من عام 2023

الحالة الصحية للفنان الأردني محمد العبادي بعد تعرضه لوعكة صحية

جمعية الفنادق: آخر موعد لتقديم طلب الاستفادة من تأجيل قروض البنك المركزي اليوم

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي يُمكّن إسرائيل من تحويل غزة لمنطقة لا تصلح للحياة البشرية

وزارة العدل: إنجاز 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي

أمنيون إسرائيليون يحذّرون: سياسيونا قد يتسببون بانتفاضة ثالثة في الضفة

القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين غرب خان يونس

الخميس، 25-01-2024 12:08 م

دراسة تكشف فوائد السباحة في ماء بارد خلال سن اليأس

10062611-529510635


الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة أن النساء في مرحلة انقطاع الطمث، واللاتي يسبحن بانتظام في الماء البارد، أبلغن عن تحسن كبير في حالتهن الجسدية والعقلية.

واستطلع فريق البحث في جامعة لندن كوليدج آراء 1114 امرأة، 785 منهن يعانين من انقطاع الطمث، لفحص آثار السباحة في الماء البارد على الصحة.

اضافة اعلان


وأظهرت النتائج أن النساء بعد انقطاع الطمث شهدن تحسناً ملحوظاً في القلق (كما أفادت 46.9% من النساء)، وتقلب المزاج (34.5%)، وانخفاض الحالة المزاجية (31.1%)، والهبات الساخنة (30.3%) نتيجة السباحة في الماء البارد.


ووفق "مديكال إكسبريس"، قامت غالبية النساء المشاركات في الدراسة (63.3%) بالسباحة خصوصاً لتخفيف الأعراض.


وفي الاستطلاع، قالت بعض النساء إنهن وجدن أن الماء البارد "يخفف التوتر والقلق بشكل فوري"، ووصفن النشاط بأنه "شفاء".


وقالت الدكتورة جويس هاربر المشرفة على البحث: "لقد وجد سابقاً أن الماء البارد يحسن الحالة المزاجية ويقلل التوتر لدى السباحين في الهواء الطلق، وقد تم استخدام حمامات الثلج منذ فترة طويلة لمساعدة الرياضيين على إصلاح العضلات واستعادتها".


وتدعم الدراسة هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه تسلط الأدلة المتناقلة الضوء أيضاً على كيفية استخدام النساء لهذا النشاط لتخفيف الأعراض الجسدية، مثل الهبات الساخنة والأوجاع والآلام.

 

 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60644ad24c59b70fc87e470a

هل البرتقال يفسد فعالية الدواء؟

احتشاء-عضلة-القلب-قد-يحدث-من-دون-ألم

احتشاء عضلة القلب قد يحدث من دون ألم

uploads_imported_images_data_20200229_images_313698

هل يطيل التعليم سنوات العمر؟

182

الركض في الهواء الطلق يقوي المناعة في الشتاء

50afd50efa78c7aaa7f38c6104ac27f4-1024x683

ما أسباب صعوبات السمع رغم ارتداء سماعة طبية؟

1651618560

5 فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات

أخبار متعلقة
5bc89fc895a597af2d8b4614

العلاج الإبداعي يخفف توتر سن اليأس