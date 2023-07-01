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السبت، 01-07-2023 02:19 م

دراسة : نقص الحديد بات شائعاً بين الفتيات

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الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد في جامعة ميتشغان أن نسبة النقص العام في الحديد لدى من تتراوح أعمارهن بين 12 و21 عاماً تبلغ 38.6% .

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واستخدم الباحثون بيانات 3490 فتاة من المسح الوطني الأمريكي في أعوام 2003، و2010، و2015، وفق "جاما نتوورك".


وبالنسبة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، كان معدل الانتشار الكلي 6.3% فقط، ما يعني أن ارتباط فقر الدم ليس كبيراً بنقص الحديد في هذه الفئة العمرية.


كما لم يجد الباحثون ارتباطاً بين عدد سنوات الحيض ونقص الحديد أو فقر الدم الناتج عنه.

ودعت نتائج الدراسة إلى فحص مستوى الحديد بشكل منتظم لدى المراهقات والشابات، لأهميته لمرحلة النمو.


وقالت الدكتورة أنغيلا سي وياند الباحثة المشاركة: "هناك فائدة في تحديد وعلاج نقص الحديد لدى اللاتي لا تعانين من فقر الدم، لأن المكملات تحسن أداء التمارين الرياضية وتقلل من التعب. ويرتبط نقص الحديد بزيادة الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب".


ويوجد الحديد في اللحوم، والبيض، والشوكولا الداكنة، والمكسرات وخاصة الفول السوداني، والبقول، والسبانخ. ويساعد فيتامين "سي" والأطعمة التي تحتويه على زيادة امتصاص الجسم للحديد.


وبشكل عام، يعتبر امتصاص الحديد من مصادر طعام حيوانية أسهل، وتبلغ نسبة الامتصاص 20%، مقابل 5% للمصادر النباتية.

 

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