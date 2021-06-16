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الأربعاء، 16-06-2021 10:41 ص

ستتفاجأ عندما تعرف ماذا تفعل الخميرة في جسمك

أضرار_حبوب_الخميرة


الوكيل الإخباري _ تزود حبوب الخميرة الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، فهي علاج سحري كثير من الأمراض كما تساهم في علاج مشكلات الشعر والبشرة وخاصة الحبوب الحمراء، ومن أهمّ هذه الفوائد :


-تحسين صحّة الجهاز الهضمي، الوقاية من التعرض للإسهال.

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– المساهمة في تعزيز خسارة الوزن، نتيجةً لمحتواها من الكروميوم، كما أنّها تستخدم كمكملٍ بروتينيٍّ.

 

– المساهمة في تقليل خطر الإجهاد التأكسدي المُسبب للعديد من الأمراض كألزهايمر، والتهاب المفاصل.

 

-المساعدة على تحسين جودة النوم، وكذلك مستويات هرمون النمو، فيصبح الشخص أكثر راحة، ونشاطاً في اليوم الذي يليه.

 

– تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وترفع من مستويات البروتين الدهنيّ مرتفع الكثافة.

 

– تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، لاحتوائها على السكريات المتعددة التي تدعم الخلايا البلعمية التي تقاوم الجراثيم.

 

– تحسين مستويات السكر في الدم، بفضل الكروميوم الذي يلعب أدواراً مهمة في عمليات أيض الكربوهيدرات ، والدهون في الجسم.

 

– تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر، فهي تكافح تساقط الشعر، وتكسُّر الأظافر. كما أنها قد تقلل من حب الشباب.

 

– تعزيز مستويات الطاقة في الجسم، لأنها مدعمة بفيتامين ب12 الذي قد يساهم في تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

 

– تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتخفيف حدة نزلات البرد.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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