ستتفاجأ عندما تعرف ماذا تفعل الخميرة في جسمك

الوكيل الإخباري _ تزود حبوب الخميرة الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، فهي علاج سحري كثير من الأمراض كما تساهم في علاج مشكلات الشعر والبشرة وخاصة الحبوب الحمراء، ومن أهمّ هذه الفوائد :





-تحسين صحّة الجهاز الهضمي، الوقاية من التعرض للإسهال.

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– المساهمة في تعزيز خسارة الوزن، نتيجةً لمحتواها من الكروميوم، كما أنّها تستخدم كمكملٍ بروتينيٍّ.



– المساهمة في تقليل خطر الإجهاد التأكسدي المُسبب للعديد من الأمراض كألزهايمر، والتهاب المفاصل.



-المساعدة على تحسين جودة النوم، وكذلك مستويات هرمون النمو، فيصبح الشخص أكثر راحة، ونشاطاً في اليوم الذي يليه.



– تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وترفع من مستويات البروتين الدهنيّ مرتفع الكثافة.



– تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، لاحتوائها على السكريات المتعددة التي تدعم الخلايا البلعمية التي تقاوم الجراثيم.



– تحسين مستويات السكر في الدم، بفضل الكروميوم الذي يلعب أدواراً مهمة في عمليات أيض الكربوهيدرات ، والدهون في الجسم.



– تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر، فهي تكافح تساقط الشعر، وتكسُّر الأظافر. كما أنها قد تقلل من حب الشباب.



– تعزيز مستويات الطاقة في الجسم، لأنها مدعمة بفيتامين ب12 الذي قد يساهم في تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.



– تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتخفيف حدة نزلات البرد.

