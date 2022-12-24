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السبت، 24-12-2022 02:38 م

طبيبة روسية تكشف خطورة ظهور بثور عند الإصابة بأمراض البرد

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الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة أولغا اندريانوفا، أخصائية أمراض الجلدية والتجميل، أنه بسبب ضعف منظومة المناعة عند الإصابة بالتهاب المجاري التنفسية العليا والإنفلونزا، قد تظهر بثور على الجلد.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه قد تظهر البثور (حب الشباب النزلي) على الجلد بسبب الإصابة بالإنفلونزا أو التهاب حاد في المجاري التنفسية العليا.

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وتقول: "السبب الرئيسي لظهور هذه البثور، هو ضعف المناعة، وليس مناعة الجسم فقط، بل ومناعة الجلد أيضا. لأن الإصابة بأمراض البرد يرافقها عادة زكام، الذي يجعل المصاب يفرك أنفه بمناديل ورقية قد لا تكون نظيفة دائما، ما يؤدي إلى الإصابة بعدوى، تسبب ظهور البثور".


وبالإضافة إلى ذلك، تظهر هذه البثور في أحيان كثيرة مع نزلات البرد، لدى المرضى الذين كانوا سابقا يعانون اصلا من حب الشباب. أي أن البرد في هذه الحالة، هو السبب وغالبا ما يسبب تفاقم الحالة، لأنه يسبب ضعف مناعة الجسم بما فيها مناعة الجلد.


وتقول: "إذا لم يعانِ المريض سابقا من حب الشباب، وظهرت عنده البثور، فإن السبب غالبا ما يكون نتيجة عدوى بكتيريا مرضية، تكون في معظم الحالات المكورات العنقودية الذهبية، التي تسبب تقيح الجلد العنقودي".


وتضيف، للتخلص من هذه البثور، يجب تعزيز منظومة المناعة، بالأدوية والعقاقير التي يصفها الطبيب. كما يجب الاهتمام بقواعد التعقيم والتطهير. لذلك غالبا ما يصف الأطباء بالإضافة إلى فيتامين С ومجموعة فيتامين B والزنك، أدوية مضادة للبكتيريا.


وتشير، إلى أن من المهم اتباع قواعد النظافة وتنظيف الوجه بالمحاليل المعقمة وعدم التعرض للبرد وعدم الضغط على هذه البثور.

 

روسيا اليوم

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