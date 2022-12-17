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السبت، 17-12-2022 12:23 م

طبيب أطفال يكشف كمية الحلوى التي يمكن للطفل تناولها في اليوم

طبيب-يحدد-مقدار-الحلوى-المسموح-بها-للأطفال-خلال-اليوم-وأفضل-650x400


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور اسماعيل أوسمانوف، كبير أطباء الأطفال بوزارة الصحة في موسكو، أنه يمكن السماح للأطفال الذين أعمارهم 4-6 أعوام، بتناول قطعتي حلوى في اليوم فقط.

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ويشير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يسمح للأطفال الذين اعمارهم 7-10 اعوام، بتناول 2-3 قطع، والأطفال الأكبر ثلاثة قطع من الحلوى في اليوم لا أكثر.

 

ويضيف، لأن الحلويات يمكن ان تسبب الحساسية، واضطراب عملية الهضم، والماً في البطن وإمساكا وغثيانا وحتى تقيؤاً.


ويقول: "وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تتجاوز كمية السكر التي يتناولها الأطفال الذين عمرهم 4-6 أعوام 19 غراما من السكر، أو أربعة ملاعق صغيرة. أما الأطفال الذين أعمارهم 7-10 أعوام 24 غراما (5 ملاعق صغيرة)،

 

والأطفال الذين عمرهم 11 عاما يمكنهم تناول30 غراما من السكر في اليوم (ستة ملاعق صغيرة). وبما أن وزن قطعة الحلوى يبلغ 13-15 غراما منها 8-12 سكر، لذلك يمكن للأطفال الصغار تناول قطعتين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7- 10 أعوام 2- 3 قطع ، والأطفال الأكبر 3 قطع وهو الحد الأقصى المسموح به".


ويضيف: "قطعة الحلوى (كراميل) منتج معقد، يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون. ولكي يهضمه جسم الطفل بسهولة، يحتاج إلى كمية كبيرة من إنزيمات الجهاز الهضمي، التي تنتجها المعدة والبنكرياس والكبد.

 

وعندما نتناول الحلوى على معدة فارغة، تكون اعضاء الجهاز الهضمي غير جاهزة للعمل، ما يؤدي إلى تأخر عملية الهضم لساعات طويلة، وظهور "ثقل" في المعدة، وزيادة الضغط على البنكرياس، وإنتاج كمية كبيرة من الأنسولين".


وينصح الأخصائي بالسماح للأطفال بتناول الحلوى بعد وجبة الفطور أو الغداء. لأنه فسيولوجيا ينخفض إنتاج جميع إنزيمات الجهاز الهضمي في الليل.

 

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