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السبت، 30-09-2023 09:52 ص

طبيب باطني : فئة من الخطر عليها تناول اللحوم اكثر من مرتين اسبوعياً !

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الوكيل الإخباري- في الغالب تناول اللحوم الحمراء يعود على الجسم بالعديد من الفوائد، لارتفاع قيمتها الغذائية، ولكن يراعى استهلاكها باعتدال، لأن الإفراط فيها يسبب بعض الأضرار خاصة لمرضى السكري.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنية والسكر بجامعة هارفارد، إنه يجب على مرضى السكري التقليل من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن بعض الأبحاث الطبية اكدت أن لها أضرار خاصة على مرضى السكري.

وأوضح حمدي، أن الأبحاث الطبية أثبتت أن للحوم الحمراء ثلاثة أضرار، الأول يكمن في دهنها المشبع والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب، وهذا الدهن خاصة في اللحم الضاني وغيره من اللحوم الدهنية يرفع الكوليسترول الضار، ويخفض الكوليسترول المفيد.

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وأكد أستاذ أمراض الباطنية، أن الخطر الثاني للحوم الحمراء على مرضى السكري، يكمن في احتوائها على حديد الهيم heme" iron" الذي يزيد من مقاومة الجسم للإنسولين، وهو مرتبط بمرض السكر من النوع الثاني، مضيفًا: الثالث هو وجود ارتباط وثيق بين زيادة استهلاك اللحوم وفرصة حدوث سرطان القولون.


كم مرة يجب على مرضى السكري تناول اللحوم الحمراء؟
أكد أستاذ طب الباطنية، أنه يجب الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، بحيث تكون مرة أو مرتين على الأكثر أسبوعيًا لمرضى السكري.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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